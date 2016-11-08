Как поясняется в сообщении регулятора, решение принято «в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения вышеуказанными банками требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля». Также поясняется, что лицензии приостановлены на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физлиц и не касаются обслуживания действующих депозитов и клиентов банков, а также привлечения депозитов юридических лиц. Оба банка имеют незначительную долю рынка депозитов физлиц – около 0,2% каждый.