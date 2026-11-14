Лицензия номер один

Он родился 13 ноября 1946 года в Куйбышеве Новосибирской облас­ти. Уроженец Сибири, Михаил Федорович связал с Казахстаном всю свою взрослую жизнь. Здесь он прошел путь от областного судьи до руководителя высшей судебной инстанции республики. Кокшетау, Усть-Каменогорск, Алматы, Астана – менялись города и должности, и на каждом новом месте доверие людей приходилось заслуживать заново, делом.

...Детство Михаила Федоровича едва ли можно назвать легким и безмятежным. Он и его сверстники росли в послевоенной, возрождающейся из руин стране: взрослели рано, цену труду познали с юных лет. После школы молодой человек пошел работать учителем физкультуры. Эта деталь многое объясняет в его характере. Вчерашний выпускник, сам недавно стоявший в школьной шеренге, должен был вести за собой ребят, добиваться дисциплины, учить их честной игре и умению распределять силы. Все это потом пригодилось ему в профессии, где от выдержки и справедливости зависят человеческие судьбы.

Затем последовала служба в Советской армии. В войсковой части ему доверили пост секретаря комитета комсомола, что подразумевало непререкаемый личный авторитет, принципиальность и умение работать с людьми, находить к каждому индивидуальный подход. Солдаты шли к Михаилу Малахову с вопросами и проблемами, от него ждали советов и помощи. Служба Малахова была отмечена грамотой ЦК ВЛКСМ, а его имя занесли в Книгу почета части.

В 1972 году он окончил Свердловский юридический институт, выпускники которого сформировали одну из самых сильных правовых школ Советского Союза. Однокурсники вспоминают Михаи­ла Малахова как человека собранного и надежного. Армейская закалка чувствовалась сразу: он не пропускал лекций и умел распределить время так, что его хватало и на учебу, и на общественные дела. В студенческих спорах говорил спокойно и по существу, и его доводы обычно оказывались самыми весомыми. Уже тогда товарищи отмечали, что из него выйдет хороший судья.

История повторилась: имя выпускника вновь оказалось в Книге почета, теперь уже вуза. Две такие записи в столь молодом возрасте красноречиво говорят о человеке, смело берущемся за любое дело и умеющем доводить его до конца. Сам Михаил Федорович с благодарностью вспоминает студенческие годы и своих преподавателей, научивших его главному жизненному и профессиональному правилу: прежде чем принять решение, необходимо выслушать каждого. Этим принципом он руководствуется по сей день.

Работа судьи – мастерство разрешения конфликтов по закону и по совести. Овладевая этим мастерством,

Михаил Федорович долгие годы работал в Кокчетавской области, в судебных и партийных органах. Он был членом и заместителем председателя областного суда, трудился в обкоме партии. Именно здесь сложился профессиональный почерк Малахова: внимание к каждой детали дела, спокойная твердость, уважение к людям по обе стороны процесса. Кокшетау ответил ему признанием: сегодня Михаил Федорович – почетный гражданин города.

С 1985 года наметился стремительный рост в карьере. Он возглавил Восточно-Казахстанский областной суд, где отточил свои навыки при рассмотрении сложнейших дел, а затем занял пост первого заместителя министра юстиции республики. Министерство ведало организацией работы судов, адвокатуры, государственного нотариата, и эта долж­ность позволила Михаилу Малахову увидеть правовую систему целиком, со всеми ее внутренними связями и слабыми местами.

В сентябре 1989 года Михаил Федорович пришел в Верховный суд первым заместителем председателя, а в декабре 1993-го возглавил его. На эти годы пришлась смена эпох: союзное законодательство уходило в историю, а собственное только создавалось. Руководить судебной системой в такое время – значило действовать без готовых образцов и лично отвечать за каждое принятое решение. Михаил Федорович входил в государственную комиссию по разработке Конституции независимого Казахстана, непосредственно участвовал в конституционной и судебно-правовой реформе. Эта работа укрепила принципы законности в молодом государстве и заложила фундамент для становления самостоятельной судебной власти.

Сегодня поход к нотариусу кажется делом обыденным. Оформить доверенность, вступить в наследство, удостоверить сделку – эти действия давно стали повседневной практикой. Но мало кто задумывается о том, что современный нотариат, надежно защищающий права и интересы граждан, был создан в Казахстане в ходе той самой судебно-правовой реформы, и Михаил Федорович был среди тех, кто готовил его законодательную основу.

Когда система заработала, первую лицензию нотариуса получил он сам. Многие годы Малахов вел юридическую практику в Астане, каждый день принимая людей с их заботами, надеждами и сложными семейными историями. Его клиенты могли быть уверены, что получат документ, выверенный до последней буквы. Бывший председатель Верховного суда держался с посетителями просто и добросердечно, внимательно выслушивал их чаяния, и поэтому многие потом возвращались именно к нему.

Свои жизненные принципы Михаил Федорович собственным примером прививал детям. Для него и супруги Валентины Степановны видеть детей взрослыми, самостоятельными и состоявшимися людьми — особая радость и заслуженная гордость. Сыновья видели, с какой серьезностью отец относится к работе, как терпеливо выслушивает каждого, кто приходит к нему за помощью, и с каким профессиональным рвением стремится решить чужие проблемы. Он учил, что слово юриста должно быть твердым, а дела его – бескорыстными. Следуя этим наставлениям, сыновья выбрали отцовскую дорогу: Дмитрий возглавляет Высший судебный совет РК, Владимир служит в центральном аппарате Генеральной прокуратуры.

В канун Дня Республики Указом Главы государства Михаил Федорович был награж­ден орденом «Парасат» за значительный вклад в развитие страны. Слово «парасат» соединяет в казахском языке смыслы мудрости и благородства, что как нельзя лучше и полнее определяет ценностную суть профессионального пути юбиляра.

В декабре Казахстан отметит 35-летие Независимости. Для Михаила Федоровича эта дата во многом личная: на его глазах и при его участии создавались первые законы суверенного государства, и он хорошо помнит, каким трудом давалась каждая их строка. Сам юбиляр привык говорить о своей работе сдержанно, по-юридически точно, без громких слов. За него говорят даты: восемьдесят лет жизни и десятилетия активной профессиональной деятельности.