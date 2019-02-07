​Лицом к лицу

Так, с избирателями Туркес­танской области встретились депутаты Майра Айсина и Сакен Утебаев. В офисе Отырарского районного филиала партии «Нұр Отан» мажилисмены побеседовали с однопартийцами, акимами округов района, руководителями государственных учреждений. На внеочередной ХХХVIІ конференции районного филиала партии «Нұр Отан» депутаты проинформировали избирателей о своей законотворческой деятельности в Мажилисе, а также обсудили ход реализации задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в стратегических программных документах.

Находящиеся с рабочей поездкой в Атырауской области депутаты Мажилиса Амангельды Дауренбаев, Асылбек Смагулов и Бактыгуль Хаменова посетили нефтегазодобывающее управление «Жылыоймунайгаз», расположенное в городе Кульсары Жылыойского района.

В ходе встречи депутаты ответили на вопросы сотрудников предприятия и рассказали об основных приоритетах экономического развития страны, позволяющих создать новую модель экономического роста, обоз­наченную Главой государства.

В ходе визита в Жылыойский район депутаты ознакомились с дноуглубительными и берегоук­репительными работами канала Курсай. Зависимые от уровня воды в Жеме озеро Камысколь и канал Курсай начали пересыхать. Эта проблема уже несколько лет беспокоит жителей района. Жылыойцы надеются, что с приездом депутатов их вопрос решится положительно.

В том, что сельхозтоваропроизводители Костанайской области наращивают объемы производства, убедились мажилисмены Арман Кожахметов, Куралай Карекен, Снежанна Имашева, Ольга Шишигина, посетив Карабалыкский район. Высокие гости также побывали на откормплощадке ТОО «Терра» и племрепродукторе ТОО «Север-Агро Н».

В ходе рабочих встреч депутаты Мажилиса Ирина Аронова, Серик Кусаинов, Абай Тасбулатов, Ирина Унжакова, Тарас Хитуов и Юрий Тимощенко в Алматинской и Северо-Казахстанской областях обсудили ряд актуальных вопросов, в числе которых внедрение новых технологий, цифровизация, поддержка отечественных товаропроизводителей, а также тарифообразование.

Так, мажилисмены посетили завод им. С. Кирова. Парламентарии ознакомились с деятельностью предприятия, которое в настоящее время специализируется на производстве средств железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и систем безопасности для железнодорожного транспорта. Помимо этого, здесь выпускают оборудование для цифрового телевидения, для медицинских учреждений, продукцию для нефтегазового комплекса и специальные средства связи. Далее они посетили цех по производству электронных плат для 3D-принтеров и радиостанций.

А депутат Мажилиса Абдиманап Бектурганов в ходе рабочей поездки по Алматинской облас­ти побывал на строительной площадке ГЭС-2 на реке Чажа в Ескельдинском районе.

Парламентарий ознакомился с ходом строительства, которое началось в октябре прошлого года, побеседовал со строителями и представителями энергетической компании.

Подчеркнув важность строя­щейся гидроэлектростанции, Абдиманап Бектурганов выразил уверенность, что ее запуск позволит еще больше снизить стоимость электроэнергии в регионе.

Мажилисмены Марат Бопазов и Артур Платонов в Западно-Казахстанской области посетили Казталовский район, где побывали в домах, построенных по программе «Нұрлы жер», при этом оценив качество их строи­тельства. Так, на возведение домов из областного бюджета было выделено более 166 млн тенге.

Кроме того, народные избранники встретились с сельской молодежью в проектном офисе «Рухани жаңғыру», выслушали мнения и предложения, а также ответили на многочисленные вопросы.

Депутаты Мажилиса Серик Сейдуманов, Сапар Ахметов, Бахытжан Ертаев и Фахриддин Каратаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область приняли участие в партийной конференции Жуалинского районного филиала партии «Нұр Отан», где были обсуждены вопросы реализации основных положений Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».