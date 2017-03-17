​Лицом к лицу

В ту роковую зиму моя знакомая снимала в аренду старенький домик в частном секторе Алматы. Всего две маленькие комнатки, в стену между которыми встроена печка. Домик прогревался быстро, печь, хоть и древняя, работала отлично. Что случилось с ней в ту страшную ночь, Сауле так и не поняла. Может, загрузила в топку много угля? Может, в дымоходе образовалась воздушная пробка? А, может, сажи много скопилось? Домик-то старенький!

Она рассказывала, что проснулась ночью от того, что кто-то толкнул ее в плечо. Спросонья не поняла, кто это мог быть? Но, открыв глаза, поняла другое: с ней что-то неладно. Во рту сухость, непонятная слабость в теле. Попыталась встать, но кругом все странно начало кружиться, и она буквально рухнула на пол. И тут ее осенило: она угорела от печки! «Быстрее к двери», – эта мысль билась в голове, а ни ноги, ни руки не слушались. Кое-как ей удалось-таки доползти-перекатиться к двери. Цепляясь за ручку, она наконец отодвинула задвижку и затем лежала на пороге, то отключаясь, то приходя в сознание.

Сколько минут лежала на морозе, Сауле не помнит. Очнулась, когда ее начало сильно знобить то ли от холода, то ли от отравления, а голова раскалывалась от ужасной боли. В ночной рубашке, лежа на снегу, она ногой стала стучать в соседний забор, чтобы вызвали «скорую». Наконец перепуганные соседи услышали ее, помогли встать на ноги, накинули пальто. А затем все 10 дней, что Сауле провела в токсикологичес­ком отделении, они топили ее маленький домик, чтобы вода в батареях не замерзла.

С тех пор она со всей серьезностью относится к месячникам и субботникам пожарной безопас­ности, которые регулярно проводит ДЧС совместно с ДВД. «Для минимизации травмирования и отравления угарным газом», как поясняют специалис­ты. В один из недавних таких субботников они совершили обход сразу 19 070 (!) частных домов. И вручили свыше 40 тыс. памяток и брошюр о правилах пожарной безопасности. А еще провели 43 схода и уличных собрания, охватив таким образом 900 человек.

Всего в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы на учете 141 тыс. 353 жилых дома. Но, несмотря на ежедневную профилактическую работу, за два месяца нового 2017 года на пожаре уже пострадали 11 человек, из них двое детей; угарным газом отравились 20 горожан, среди них 12 детей. Зимой профилактика борьбы с пожарами и отравлением угарным газом особенно актуальна, поскольку люди до удивления беспечны. Нарушения требований пожарной безопасности как раз и становятся причинами трагедий. Больше всего их происходит в домах неблагополучных людей, проще говоря, алкоголиков и наркоманов. Они чаще всего и погибают, не успев выбраться из горящего дома или не успев проснуться.

...После выписки из больницы Сауле немедленно занялась чисткой дымохода, наняв на свои деньги специалиста, который заодно проверил всю печь. Встречаться еще раз лицом к лицу со старухой с косой в руках ей не хотелось. Важно, что сегодня государственные спасатели не только проводят разъяснительные беседы, но и проверяют состояние печей, условия хранения топочного материала, обращают внимание на состояние электропроводки. Профилактические мероприятия, как бы это казенно ни звучало, спасли и продолжают спасать не один десяток жизней. Даже несмотря на беспечность хозяев частных домов, порой закрывающих двери перед спасателями. Не подозревая, что они, может быть, их ангелы-спасители.