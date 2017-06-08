Лицом к лицу

801
Михаил Тё
Утром известные мастера слова побывали в сельской глубинке – в Жамбылском, Жуалынском и Байзакском районах, а после обеда встретились с таразцами.

В Жуалы, в средней школе № 15, где собрались аксакалы, ветераны труда, акимы сельских округов, учителя и молодежь, состоялся диа­лог с любимой и уважаемой здесь поэтессой, ­заслуженным деятелем культуры РК, лауреатом премии «Алаш», обладательницей ордена «Парасат» Ханбиби Есенгаракызы. Гостья отметила, что впервые находится на священной жуалынской земле, вырастившей десятки генералов, писателей, поэтов, героев своего времени. Именно поэтому, прежде чем прийти на встречу, она посетила музей и монумент Бауыржану Момышулы, памятник Батырбеку датқа и мемориальный парк Почетных граждан района.

– Мы приехали по поручению Ассамб­леи народа Казахстана, чтобы донес­ти содержание и задачи програм­мной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», – сказала Ханбиби Есенгаракызы. – Если говорить образно, то обновление общественного сознания нашему обществу нужно как воздух. Его с нетерпением все ждали. И оно пришло к нам, словно дождь в степи, засыхающей и задыхающейся от засухи. Этот процесс – веление времени.

В государстве должна быть креп­кая экономика. Но построить ее невозможно без духовной модернизации общества. Как сказал Глава государства, «она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их серд­цевиной…», которая призвана изменить общественное сознание и сплотить жителей страны в «Нацию сильных и ответственных людей». На этом акцентировала свое внимание поэтесса. Сопровождая свое выступ­ление стихотворными строками, написанными в разные годы, она основательно разъяснила содержание и суть программного документа.

По просьбе участников встречи и поклонников творчества поэтессы Ханбиби Есенгаракызы прочитала несколько произведений из литературного цикла «Будь достойным своего имени».

В завершение встречи от имени местных жителей заместитель главного редактора областной молодежной газеты «Арай» Турсынбек Султанбеков поблагодарил поэтессу за интересную беседу, а президент общест­венного объединения «Акментей» Аманжол Дурали дал благословение на успешное проведение в нашей стране модернизации общественного сознания. Кроме того, на память и в знак благодарности заместитель акима района Айбар Адильбаков вручил поэтессе сотканный из шерсти ковровый портрет Бауыржана Момышулы, а солист ВИА «Қызғалдақ» Бекзат Жуматаев исполнил песню «Алтынай», слова которой написала Ханбиби Есенгаракызы.

В Молодежном центре Жамбылского района поэта, журналиста, заслу­женного деятеля РК, обладателя государственной премии Казахстана Улыкбека Есдаулета сопровождал почетный гражданин Жуалынского района, директор – главный редактор областной газеты «Знамя труда» Бекет Момынкул. После короткой вступительной речи заместитель акима района Умиткен Найманова предоставила слово гостям.

Акын активно поддерживает курс духовной модернизации общества. ­ Писатель также подчеркнул, что у нашей республики богатое историческое и культурное наследие, сохранившее национальные устои. В этой связи каждый казахстанец должен помнить прошлое и в то же время обладать набором качеств, соответствующих требованиям ХХІ века.

– Очень важно, чтобы нынешняя молодежь, будущее нации, знала историю страны и осознавала свою ответственность перед Родиной, – подчеркнул Улыкбек Есдаулет.

По мнению Бекета Момынкула, ­необходимо беречь наследие предков, поскольку духовная модернизация общества должна опираться в первую очередь на национально-культурные ценности и лучшие традиции народа. Кроме того, важна и духовная консолидация всех этносов на древней казахской земле.

От имени местных жителей выступили главный редактор районной газеты «Шұғыла-Радуга» Сансызбай Махамбеткулов и учитель средней школы им. Б. Момышулы Нышанбек Малдыбаев.

Аналогичные встречи прошли в Байзакском районе и Таразе.

– Встретившись с известными писателями, почерпнул для себя много полезного, – поделился впечатления­ми учитель городской средней школы № 42 Есентай Нарбаев. – Полнос­тью солидарен с мнением Главы государства о том, что образование должно стать фундаментальным фактором успеха в будущем. И подрастающему поколению необходимо это понимать.

Популярное

Все
Изучая страницы древних книг
В Конаеве открыли селфи-зону
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Созидая цифровое будущее страны
Бабушка? Нет, чемпионка!
Завтра – День учителя
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Формула счастья Сергея Арапова
Пусть ученик поверит в себя!
Цифровой кодекс Казахстана – шаг в будущее
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Физика интересней с комиксами
Сфера особого значения
В центре внимания – Строительный кодекс
Годы труда, надежды и побед
Строительство аэропорта в Зайсанском районе ВКО подошло к финальной стадии
Премьера "Риголетто" в постановке звездной команды собрала аншлаг в "Астана Опера"
Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай
Айналайын, Мбаппе!
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Продукты стали дешевле
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]