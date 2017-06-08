Лицом к лицу 801 Михаил Тё

Утром известные мастера слова побывали в сельской глубинке – в Жамбылском, Жуалынском и Байзакском районах, а после обеда встретились с таразцами.



В Жуалы, в средней школе № 15, где собрались аксакалы, ветераны труда, акимы сельских округов, учителя и молодежь, состоялся диа­лог с любимой и уважаемой здесь поэтессой, ­заслуженным деятелем культуры РК, лауреатом премии «Алаш», обладательницей ордена «Парасат» Ханбиби Есенгаракызы. Гостья отметила, что впервые находится на священной жуалынской земле, вырастившей десятки генералов, писателей, поэтов, героев своего времени. Именно поэтому, прежде чем прийти на встречу, она посетила музей и монумент Бауыржану Момышулы, памятник Батырбеку датқа и мемориальный парк Почетных граждан района.



– Мы приехали по поручению Ассамб­леи народа Казахстана, чтобы донес­ти содержание и задачи програм­мной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», – сказала Ханбиби Есенгаракызы. – Если говорить образно, то обновление общественного сознания нашему обществу нужно как воздух. Его с нетерпением все ждали. И оно пришло к нам, словно дождь в степи, засыхающей и задыхающейся от засухи. Этот процесс – веление времени.



В государстве должна быть креп­кая экономика. Но построить ее невозможно без духовной модернизации общества. Как сказал Глава государства, «она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их серд­цевиной…», которая призвана изменить общественное сознание и сплотить жителей страны в «Нацию сильных и ответственных людей». На этом акцентировала свое внимание поэтесса. Сопровождая свое выступ­ление стихотворными строками, написанными в разные годы, она основательно разъяснила содержание и суть программного документа.



По просьбе участников встречи и поклонников творчества поэтессы Ханбиби Есенгаракызы прочитала несколько произведений из литературного цикла «Будь достойным своего имени».



В завершение встречи от имени местных жителей заместитель главного редактора областной молодежной газеты «Арай» Турсынбек Султанбеков поблагодарил поэтессу за интересную беседу, а президент общест­венного объединения «Акментей» Аманжол Дурали дал благословение на успешное проведение в нашей стране модернизации общественного сознания. Кроме того, на память и в знак благодарности заместитель акима района Айбар Адильбаков вручил поэтессе сотканный из шерсти ковровый портрет Бауыржана Момышулы, а солист ВИА «Қызғалдақ» Бекзат Жуматаев исполнил песню «Алтынай», слова которой написала Ханбиби Есенгаракызы.



В Молодежном центре Жамбылского района поэта, журналиста, заслу­женного деятеля РК, обладателя государственной премии Казахстана Улыкбека Есдаулета сопровождал почетный гражданин Жуалынского района, директор – главный редактор областной газеты «Знамя труда» Бекет Момынкул. После короткой вступительной речи заместитель акима района Умиткен Найманова предоставила слово гостям.



Акын активно поддерживает курс духовной модернизации общества. ­ Писатель также подчеркнул, что у нашей республики богатое историческое и культурное наследие, сохранившее национальные устои. В этой связи каждый казахстанец должен помнить прошлое и в то же время обладать набором качеств, соответствующих требованиям ХХІ века.



– Очень важно, чтобы нынешняя молодежь, будущее нации, знала историю страны и осознавала свою ответственность перед Родиной, – подчеркнул Улыкбек Есдаулет.



По мнению Бекета Момынкула, ­необходимо беречь наследие предков, поскольку духовная модернизация общества должна опираться в первую очередь на национально-культурные ценности и лучшие традиции народа. Кроме того, важна и духовная консолидация всех этносов на древней казахской земле.



От имени местных жителей выступили главный редактор районной газеты «Шұғыла-Радуга» Сансызбай Махамбеткулов и учитель средней школы им. Б. Момышулы Нышанбек Малдыбаев.



Аналогичные встречи прошли в Байзакском районе и Таразе.



– Встретившись с известными писателями, почерпнул для себя много полезного, – поделился впечатления­ми учитель городской средней школы № 42 Есентай Нарбаев. – Полнос­тью солидарен с мнением Главы государства о том, что образование должно стать фундаментальным фактором успеха в будущем. И подрастающему поколению необходимо это понимать.

