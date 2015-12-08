– В книгу вошли очерки, статьи, документы, стихи известных писателей и журналистов и воспоминания фронтовиков, она адресована широкому кругу читателей, и в первую очередь – молодежи. В первой части «В тот год, в тот сорок первый, сорок страшный…» представлены статьи о воинах из Казахстана, участвовавших в боевых действиях на территории Беларуси летом 1941-го. Так, по разным данным, в Брестской крепости находилось от 1 200 до 3 000 солдат и командиров из Казахстана.

Авторы рассказывают о подвиге Владимира Курбатова, Ивана Мергалева, Амансеита Мусурупова, Галиуллы Абдарахманова, Алексея Наганова, Александра Сопикова, Максута Ниязова, Муртазы Карслиева, Федора Шлыкова и других, о тяжелой ситуации в начальный период войны. Владислав Владимиров пишет о героической и трагической судьбе сержанта Владимира Фурсова, защитника Брестской крепости, который раненным попал в плен, лишился ноги, сменил немало лагерей, а после войны работал преподавателем в университете. Напомним, что о мытарствах В. Фурсова в нацистских лагерях написал казахстанский писатель Дмитрий Снегин в книге «В те дни и всегда» (1967). Любовь Шашкова затрагивает проблему поиска без вести пропавших на примере Петра Жижинова, дочь которого, Валентина Петровна, вела переписку с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» в надежде найти место захоронения отца. Этой же проблеме посвящена статья Людмилы Мананниковой «Нигде не числятся» о том, как многие годы Нина Платонова-Скалковская пыталась узнать о судьбе двух своих братьев – Алексея и Николая.

Приведены главы из книги «Не рвите цветы на курганах» Марии Мединской-Сыдыковой. Обращаешь внимание на такой малоизвестный факт: незадолго до войны из Казахстана в Брест для усиления укреплений привезли три эшелона гражданских казахстанцев. «Никакого вооружения у них не было, поэтому почти все погибли в первые часы и дни войны...»

Вторая часть «Здесь шли с боями партизаны» содержит статьи Нури Едыгенова «Подвиги партизан-казахстанцев», Сергея Борисова «Рельсовая война в тылу врага» и «Его помнит Белоруссия», Токтагали Жангельдина «Дневник партизана», Алексея Петровского «Уроки Гульницкого», Андрея Медведева «Об одном героическом подвиге партизана Адия Шарипова», Шериаздана Елеукенова «Ердің жасы екі елу», Дмитрия Снегина «Ради жизни на земле», главу из повести Ади Шарипова «История одного полушубка». Роль партизанского движения в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. Только в Беларуси насчитывалось 1 108 партизанских отрядов, объединенных в 199 бригад. Н. Едыгенов пишет: «По неполным данным, только в 28 партизанских бригадах, полках и отрядах, действовавших в разных районах Беларуси, находилось около 300 казахстанцев».

О мужестве и героизме воинов – уроженцев Казахстана, проявленных при освобождении Беларуси, читатели узнают из других разделов книги: «Из Беларуси путь один – на Запад, на Берлин», «Сквозь пламя войны», «Поклонимся суровым тем годам». В завершающей части «Стихи, пришедшие из боя» представлена подборка стихотворений Музафара Алимбаева, Жубана Молдагалиева, Леонида Скалковского, Сагингали Сеитова, участников Великой Отечественной войны, воевавших в Белоруссии.

Книга «Освободители. Вызваліцели. Азат етушілер» не оставит равнодушным никого. Чем дальше от нас война, тем меньше остается очевидцев далеких событий, поэтому так важно донести до современной молодежи рассказы о героях и жертвах Великой Отечественной. Как отмечено в аннотации: «Во славу мужества воинов-казахстанцев и самоотверженности белорусского народа создавалась эта книга».

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?