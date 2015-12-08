​Лицом к огню

Свежий выпуск
638
Любовь Шашкова

– В книгу вошли очерки, статьи, документы, стихи известных писателей и журналистов и воспоминания фронтовиков, она адресована широкому кругу читателей, и в первую очередь – молодежи. В первой части «В тот год, в тот сорок первый, сорок страшный…» представлены статьи о воинах из Казахстана, участвовавших в боевых действиях на территории Беларуси летом 1941-го. Так, по разным данным, в Брестской крепости находилось от 1 200 до 3 000 солдат и командиров из Казахстана.

Авторы рассказывают о подвиге Владимира Курбатова, Ивана Мергалева, Амансеита Мусурупова, Галиуллы Абдарахманова, Алексея Наганова, Александра Сопикова, Максута Ниязова, Муртазы Карслиева, Федора Шлыкова и других, о тяжелой ситуации в начальный период войны. Владислав Владимиров пишет о героической и трагической судьбе сержанта Владимира Фурсова, защитника Брестской крепости, который раненным попал в плен, лишился ноги, сменил немало лагерей, а после войны работал преподавателем в университете. Напомним, что о мытарствах В. Фурсова в нацистских лагерях написал казахстанский писатель Дмитрий Снегин в книге «В те дни и всегда» (1967). Любовь Шашкова затрагивает проблему поиска без вести пропавших на примере Петра Жижинова, дочь которого, Валентина Петровна, вела переписку с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» в надежде найти место захоронения отца. Этой же проблеме посвящена статья Людмилы Мананниковой «Нигде не числятся» о том, как многие годы Нина Платонова-Скалковская пыталась узнать о судьбе двух своих братьев – Алексея и Николая.

Приведены главы из книги «Не рвите цветы на курганах» Марии Мединской-Сыдыковой. Обращаешь внимание на такой малоизвестный факт: незадолго до войны из Казахстана в Брест для усиления укреплений привезли три эшелона гражданских казахстанцев. «Никакого вооружения у них не было, поэтому почти все погибли в первые часы и дни войны...»

Вторая часть «Здесь шли с боями партизаны» содержит статьи Нури Едыгенова «Подвиги партизан-казахстанцев», Сергея Борисова «Рельсовая война в тылу врага» и «Его помнит Белоруссия», Токтагали Жангельдина «Дневник партизана», Алексея Петровского «Уроки Гульницкого», Андрея Медведева «Об одном героическом подвиге партизана Адия Шарипова», Шериаздана Елеукенова «Ердің жасы екі елу», Дмитрия Снегина «Ради жизни на земле», главу из повести Ади Шарипова «История одного полушубка». Роль партизанского движения в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. Только в Беларуси насчитывалось 1 108 партизанских отрядов, объединенных в 199 бригад. Н. Едыгенов пишет: «По неполным данным, только в 28 партизанских бригадах, полках и отрядах, действовавших в разных районах Беларуси, находилось около 300 казахстанцев».

О мужестве и героизме воинов – уроженцев Казахстана, проявленных при освобождении Беларуси, читатели узнают из других разделов книги: «Из Беларуси путь один – на Запад, на Берлин», «Сквозь пламя войны», «Поклонимся суровым тем годам». В завершающей части «Стихи, пришедшие из боя» представлена подборка стихотворений Музафара Алимбаева, Жубана Молдагалиева, Леонида Скалковского, Сагингали Сеитова, участников Великой Отечественной войны, воевавших в Белоруссии.

Книга «Освободители. Вызваліцели. Азат етушілер» не оставит равнодушным никого. Чем дальше от нас война, тем меньше остается очевидцев далеких событий, поэтому так важно донести до современной молодежи рассказы о героях и жертвах Великой Отечественной. Как отмечено в аннотации: «Во славу мужества воинов-казахстанцев и самоотверженности белорусского народа создавалась эта книга».

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

Популярное

Все
В Байсеите родились герои Бреста
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Защищали Отечество, спасая раненых
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
Подвиг на все времена
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Имя казахстанца увековечили на Орловщине
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»
Диорама расскажет о былом
Спасибо, ветераны, за Победу!
Незабываемые огненные годы
Ищем ровесников следы…
Отцу не было и восемнадцати
На медицинской передовой
Они освобождали Европу
Детство, опаленное войной
Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государства
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Актау станет международным курортом
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика

Читайте также

Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государс…
Неоценим вклад Казахстана
Незабываемые огненные годы
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]