Свежий выпуск Литва на ЭКСПО-2017 Ануар КАЛМЫКОВ, Вильнюс

Основной целью визита казахстанской делегации стало приглашение Литвы к участию в Международной выставке «ЭКСПО-2017». Соответствующее официальное письмо от Президента РК к главе Литовской Республики Р. Жошыбаев передал в ходе встречи с канцлером правительства Альминасом Мачюлисом, который в свою очередь подтвердил намерение страны участвовать в международной выставке в Астане.

Комиссар ЭКСПО-2017 и канцлер литовского правительства также обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества и вопросы организации визита в Казахстан Премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткявичюса предстоящего в мае текущего года.

Также Р. Жошыбаев провел в Вильнюсе переговоры с министром охраны окружающей среды Кестутисом Тречиокасом, ответственным за участие Литвы в выставках ЭКСПО, министром транспорта и коммуникаций Римантасом Синкявичюсом и министром энергетики Рокасом Масюлисом. В ходе этих встреч обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, перспективные проекты Литвы в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии. Также детально были рассмотрены условия участия правительства Литвы и местных компаний в сфере «зеленых» технологий на предстоящей в Астане выставке.