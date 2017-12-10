Политика
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
Премьер-министр Ливана Джебран Басил призвал Лигу арабских государств ввести против США санкции из-за их решения признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает Interfax.ru со ссылкой на Jerusalem Post.

По его словам, чтобы повлиять на позицию США, необходимо принять сначала превентивные меры, начиная с дипломатических, а затем, если это не поможет, вводить политические, экономические и финансовые санкции.

"Сможет ли это бедствие объединить нас и пробудить от сна? История никогда не простит нас, и будущее устыдится того, что мы сделали", – цитирует слова министра агентство Associated Press. Басил также предлагал созвать экстренный саммит Лиги, что нашло поддержку среди других участников встречи.

Это заявление было сделано на экстренной встрече глав МИД Лиги арабских государств, которая прошла 9 декабря в Каире в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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