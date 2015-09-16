Ливанский министр назвал процент боевиков среди мигрантов

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Фото: Zuma/Global Look
Министр образования Ливана Элиас Боу Сааб (Elias Bou Saab) предупредил британского премьера Дэвида Кэмерона о наличии боевиков "Исламского государства" (ИГ) среди сирийских беженцев, прибывающих в Европу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Как сообщает The Daily Mail, Кэмерон находится в Бейруте с визитом.

По словам ливанского министра, в среднем два мигранта из каждой сотни – фанатичные и активные сторонники ИГ. Как рассказал Боу Сааб, боевики "Исламского государства" проводят вербовку в лагерях беженцев и школах, привлекая на свою сторону не только взрослых, но и детей.

"Люди в лагерях живут без надежды, без работы, без образования, – объяснил чиновник. – Они достаточно бедны и их легко завербовать. Дети не ходили в школу по три – четыре года, это потерянное поколение". Как отметил министр, новобранцы затем проходят специальную подготовку на тренировочных базах исламистов и под прикрытием засылаются в ЕС, чтобы совершать там теракты.
Из-за нестабильной ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока в европейские государства прибывает все большее число мигрантов. По последним данным, с начала года границы Евросоюза пересекли уже более 500 тысяч беженцев. Венгрия, через которую идет основной поток, закрыла границу с Сербией и тщательно регистрирует всех прибывающих, снимая у них отпечатки пальцев. Большинство мигрантов, однако, оседает в соседних с Сирией странах, в частности, в Иордании и в Ливане, где в лагерях беженцев находятся более двух миллионов человек.

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