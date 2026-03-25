Ливень в Атырау вызвал электрозамыкание на мосту: двоих прохожих ударило током

Происшествия
101

Инцидент прокомментировали в городском акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Сгенерировано ИИ

Ранее в Сети появилась информация, о том, что парень с девушкой пострадали от удара током на центральном мосту Атырау во время дождя, на место проишествия вызвали экстренные службы. Пострадавших госпитализировали, а на мосту образовалась автомобильная пробка.

В акимате Атырау информацию подтвердили.  

"24 марта в Атырау на пешеходной части Центрального моста из-за неблагоприятных погодных условий произошло короткое замыкание электрических кабелей, в результате чего они вышли из строя. Вследствие происшествия зафиксирован факт воздействия электрического тока слабого напряжения на двух прохожих", - сообщили в акимате.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, признаков ожогов не выявлено. После осмотра врачами они были отпущены домой. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

"Ситуация взята на контроль городским акиматом. Накануне были проведены ремонтные работы, неисправность полностью устранена. После завершения мер безопасности мост был сразу открыт, ограничений для движения не вводилось. Неисправности в электрических сетях в отдельных микрорайонах также были вызваны обильными осадками", - заключили в акимате Атырау.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]