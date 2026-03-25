Ранее в Сети появилась информация, о том, что парень с девушкой пострадали от удара током на центральном мосту Атырау во время дождя, на место проишествия вызвали экстренные службы. Пострадавших госпитализировали, а на мосту образовалась автомобильная пробка.

В акимате Атырау информацию подтвердили.

"24 марта в Атырау на пешеходной части Центрального моста из-за неблагоприятных погодных условий произошло короткое замыкание электрических кабелей, в результате чего они вышли из строя. Вследствие происшествия зафиксирован факт воздействия электрического тока слабого напряжения на двух прохожих", - сообщили в акимате.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, признаков ожогов не выявлено. После осмотра врачами они были отпущены домой. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.