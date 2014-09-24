"Ливерпуль" после 30-го пенальти обыграл "Мидлсбро" Спорт 635 Асхат Ниязов

Для выявления победителя в матче 3-го раунда Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Мидлсбро" понадобилась серия из 30 послематчевых пенальти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.



Счет в матче открыл 17-летний игрок "Ливерпуля". На 10-й минуте Джордан Росситер почти с середины поля поразил ворота Джамала Блэкмена. Затем на 60-й минуте Адам Рич сравнивает счет в игре, и больше в основное время мачта голов забито не было. В дополнительное время Сусо оказался расторопнее всех в чужой штрафной зоне и снова вывел "мерсисайдцев" вперед. А уже на последней минуте Патрик Бэмфорд пробил в правый нижний угол ворот, тем самым сравняв счет в матче.



В послематчевой серии пенальти обе команды исполнили по 15 ударов. В последнем полузащитник "Мидлсбро" Альберт Адома бьет мимо ворот. Итог – 14:13 в пользу "Ливерпуля".



В других матчах Кубка английской лиги "Саутгемптон" на выезде обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 2:1. Также из борьбы за трофей выбыл "Эвертон", уступивший "Суонси" – 0:3.







