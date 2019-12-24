​«Ливерпуль» замахнулся на все титулы?

«Скаузеры» в нынешнем году просто восхищают. «Ливерпуль» вписал новую веху в свою блистательную историю, победив бразильский «Фламенго» в финале клубного первенства планеты. Исход матча в катарской Дохе решился в дополнительное время – 1:0, когда победный гол в ворота южноамериканцев забил форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино, что тоже символично.

При этом все могло решиться и в основное время – на 76-й минуте после VAR (система видеопомощи рефери) был отменен гол египетского форварда Мохаммеда Салаха, а на второй компенсированной – еще и пенальти в ворота «Фламенго». Тем не менее «Ливерпуль» добился своего. При этом у «скаузеров» есть возможность не только стать в текущем сезоне чемпионами Англии, но и еще защитить свой титул лучшего клуба Старого Света.

Бронзовым призером клубного чемпионата мира стал мексиканский «Монтеррей», обыгравший «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в серии пенальти после ничьей 2:2. Пятое место занял тунисский «Эсперанс», разгромивший катарский «Аль-Садд» – 6:2.

Клубное первенство планеты лучший на сегодня английский клуб выиграл впервые в своей истории. В 2005 году он проиграл в финале бразильскому «Сан-Пау­лу» – 0:1. Также «Ливерпуль» дважды имел шанс завоевать Межконтинентальный кубок, считающийся предшественником клубного чемпионата мира, но в 1981 году он проиграл все тому же «Фламенго» – 0:3, а в 1984-м потерпел поражение от аргентинского «Индепендьенте» со счетом 0:1.

В клубном чемпионате мира играют победители лиг чемпионов Европы, Азии, Африки, Океании, Северной и Цент­ральной Америки, Южной Америки, а также чемпион страны-хозяйки. Впервые турнир был проведен в 2000 году, а во второй раз – в 2005-м. Чаще всех клубным чемпионом мира становился испанский «Реал», побеждавший 4 раза (2014, 2016, 2017 и 2018).

Ну а теперь перейдем к топ-5 первенств Европы. И конечно же, начнем с Англии. Пока «Ливерпуль» выступал в далеком Катаре, в лучшей лиге мира состоялся один из самых интересных поединков сезона. Это претендующие на 2-е место в чемпионате «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» встретились в очном поединке. «Лисы», которые сейчас находятся на 2-м месте в турнирной таблице, вполне могли увеличить отрыв в очках от «шейхов» из Манчестера, но провалили игру и уступили в гостях со счетом 1:3. Кто же в итоге из них завоюет «серебро» национального первенства, станет известно, скорее всего, лишь в конце сезона.

Дважды на этой неделе пришлось сыграть суперклубам Испании – «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Причем первый поединок вызвал колоссальный интерес у болельщиков всего мира, так как это было знаменитое «эль класико». В четверг на самом большом стадионе Европы «Камп Ноу» в присутствии 93 426 фанатов эти два клуба разошлись миром, сыграв со счетом 0:0.

Зато после этого в субботу «Барса» на той же арене разгромила «Алавес» из Витории со счетом 4:1 и вышла на чистое 1-е место в Ла Лиге. И здесь очередной рекорд повторила легенда современнос­ти – аргентинец Лио­нель Месси. Капитан каталонцев забил один из голов и оформил впечатляющее достижение: отличился в 50-й раз в течение календарного года и сделал это в 6-й раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал от полусотни мячей 9 раз – с 2010 по 2019 год (кроме 2013-го).

В воскресенье сыграл и «Королевский клуб». «Реал» в Мадриде принимал «Атлетик» из Бильбао и уже третью встречу кряду завершил вничью, на этот раз вновь сыграв со счетом 0:0. Столичная дружина отстает от «Барсы» на 2 очка.

В чемпионате Италии наибольший резонанс вызвал финал Суперкубка страны, где встретились туринский «Ювентус» и римский «Лацио». Интересно, что игра прошла на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась к неожиданности многих со счетом 3:1 в пользу столичной команды. «Старой синьоре» не помогла и игра португальского нападающего Криштиану Роналду, который проиграл свой первый финальный матч с 2013 года. 17 мая 2013 года Роналду в составе «Реала» уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка Испании. После того поражения Криштиану выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл 2 финала и выиграл первый, обыграв «Милан» (1:0) в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Это настолько ударило по самолюбию португальца, что во время церемонии награждения он снял с шеи серебряную медаль, едва ее получив.

Кстати, в текущем году «Юве» не очень-то блистает и в национальном первенстве сейчас делит 1-е место с миланским «Интером». Пока «Ювентус» выступал в Саудовской Аравии, «Интер» у себя дома в субботу успел разгромить «Дженоа» из Генуи со счетом 4:0.

В Германии очередная смена лидера. На этот раз на самый верх турнирной таблицы успел забраться «РБ Лейпциг», который на своем поле разгромил «Аугсбург» (3:1) и набрал в этом сезоне уже 37 очков. На втором месте с 35 заветными баллами расположилась «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, в субботу в Берлине сыгравшая вничью (0:0) с местной «Гертой». На третьей позиции с 33 очками находится мюнхенская «Бавария», дома одолевшая со счетом 2:0 «Вольфсбург».

В первенстве Франции так же, как и в Анг­лии, можно заранее говорить о чемпионе. Им, скорее всего, станет парижский «ПСЖ». Столичные «принцы» в субботу принимали скромный «Амьен» и добились ожидаемой победы – 4:1. На 2-м месте в чемпионате идет «Марсель», обыгравший дома «Ним» – 3:1, и замыкает призовую тройку «Ренн», на своем поле оказавшийся сильнее «Бордо» – 1:0.