Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Трасс сообщила, что уже поставила в известность о своей отставке короля Карла III. По ее словам, теперь Консервативная партия в течение недели проведет новые выборы лидера, который и возглавит Правительство.

Ранее премьер-министр подверглась критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром 5 недель назад. Она будет оставаться на своем посту до избрания нового премьер-министра.

Лиз Трасс находится у власти всего 45 дней, это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра Великобритании до его заявления о своей отставке.

До нее премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который прослужил на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году.