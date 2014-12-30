Үлкен рахмет, Елбасы!

– Азербайджанцы Западно-Казахстанской области горячо откликнулись на предложение Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева позаботиться о ветеранах войны и принять участие в общенациональной акции.

Это святое дело – окружить вниманием каждого ветерана. Ведь благодаря их героическим подвигам была одержана победа над врагом. Мы должны дойти до каждого, кто принимал участие в той войне, и оказать им ту помощь, в которой они нуждаются.

Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить вашу самоотверженность и героизм и низко склоняем голову перед вами.





Альфия ЛЕЖНИНА, председатель Западно-Казахстанского областного татарского культурного центра:

– Мы всецело поддерживаем инициативу нашего Президента по оказанию поддержки нашим ветеранам.

В год празднования 70-летия Победы все члены Западно-Казахстанского областного татарского культурного центра будут принимать активное участие в мероприятиях по поддержке фронтовиков. Действительно, заслуга ветеранов войны велика. Благодаря их ратному подвигу мы сегодня живем под мирным небом и имеем возможность трудиться в свободной и независимой стране.

Поэтому наша благодарность безмерна. Спасибо вам, ветераны, и долгих лет жизни!





Зинаида ЧУМАКОВА, член Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области:

– Беспрецедентная акция: каждый ветеран Великой Отечественной войны в эти праздничные дни получит именное поздравление и подарочный набор от имени Президента РК. Такого еще нигде и никогда не бывало, ни в одной из стран СНГ! Это не просто акция, а проявление повседневной заботы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о тех, кто ценой своей жизни принес миру Великую Победу.

Подвиг ветеранов, их юность, опаленная войной, их мужество и безграничная любовь к своему Отечеству в Казахстане всегда служили великим примером для подражания. Предстоящий 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Год ветеранов в странах СНГ. Так что подарки и поздравления от Главы государства, в канун Нового года получат все ветераны, проживающие в Казахстане. Очень трогательная и имеющая огромное воспитательное значение акция является подтверждением того, что уважительное отношение к истинным патриотам страны – это своеобразные уроки мужества для сегодняшнего поколения казахстанцев. Радует тот факт, что во всех добрых начинаниях инициатива, как всегда, принадлежит нашему Президенту. И это неудивительно, ведь для больших дел необходимо иметь большое сердце, способное вместить в себя любовь ко всему Отечеству. Поддерживаю акцию и разделяю радость праздничного настроения!





Елена КИМ, председатель Кызылординского областного корейского этнокультурного центра:

– Я с большим воодушевлением восприняла инициативу Главы государства Нурсултана Абишевича­ ­Назарбаева о старте общенациональной акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

Во всех своих Посланиях народу Казахстана наш Президент всегда призывает окружать постоянной заботой ветеранов Великой Отечественной войны, причем это следует делать не только в канун 9 Мая. Меня радует, что каждый из 5 115 фронтовиков лично получит поздравление от Главы государства со словами искренней благодарности и добрых пожеланий. Это огромная признательность фронтовикам за их героический подвиг.

Победа в Великой Отечественной войне – героическая страница нашей общей истории. Мы должны сохранять историческую правду о тех событиях. В то страшное время народы страны доказали, что любовь к своей Родине сильнее жестокого врага и что народ достигает свободу только через единство, взаимопонимание, сострадание.

Благодаря общенациональной акции мы еще раз ощутили особую силу единства многоэтничного, многоконфессионального народа Казахстана. Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. Мы обязаны оправдать надежды старшего поколения, преодолеть все трудности, преграды и передать нашим детям процветающую, свободную, сильную страну.





Леонид ШЕВЧЕНКО, председатель белорусского этнокультурного объединения:

– Белорусское этнокультурное объединение Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана поддерживает инициативу Президента Республики Казахстан о проведении общественной акции поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Однажды глубокий знаток души писатель Виктор Гюго сказал, что каким бы ни являлось наше «сегодня», наш завтрашний день – это мир. В этой простой, на первый взгляд, мысли заключается огромная сила – сила воли и надежды, которым мы учимся сегодня у ветеранов Великой Отечественной войны. Именно они создали для нас мирное «завтра», счастливое «сегодня». Во имя их мужества, невероятного подвига каждый из нас по-настоящему может помочь им.

Наш белорусский национальный культурный центр постоянно оказывает внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Большой вклад в эту работу вносит член нашей диаспоры, сельхозтоваропроизводитель Максим Артемук. Огромное спасибо ему за это.

На сегодня ветеранов осталось не так много. А ведь эти люди своими глазами видели, как страшна война и как гордо реет флаг родной страны над отвоеванными территориями. Они помнят каждый километр на пути к Победе, каждую пролитую каплю крови. Собственной и чужой. Их подвиг не оценить никакими цифрами и словами.

Это беспрецедентная акция, не имеющая аналогов в странах СНГ. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны бессмертен!





Дина АБИЛЬМАЖИНОВА, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім»:

– 2015-й станет годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом ветеранов в странах СНГ.

В канун праздника в Казахстане проходит общенациональная акция по поддержке ветеранов. Она уникальна и не имеет аналогов в странах СНГ. Цель мероприятия – показать, что поддержка ветеранам оказывается не только к 9 Мая, а стала проявлением постоянной заботы и внимания со стороны Главы государства.

В рамках акции акимы всех областей, городов и районов республики лично посещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником и вручают новогодние подарки от имени Президента Казахстана. Именные поздравления получит каждый из 5 115 проживающих в республике участников Великой Отечественной войны. Кроме того, по поручению Главы государства утвержден специальный План мероприятий по празднованию 70-летия Победы. В День защитника Отечества – 7 мая 2015 года – планируется проведение юбилейного торжественного военного парада с участием Президента.

Поздравительные телеграммы и подарочный набор от Главы государства получат все ветераны. Всего в Северо-Казахстанской области проживают 287 участников войны, из них 120 – в районах облас­ти. Всем им оказываются помощь и поддержка. В рамках акции аким региона Е. Султанов поздравил ветеранов, а они в ответ сердечно поблагодарили Президента страны, отметив, что чувствуют помощь государства: «Благодаря политике Елбасы и его заботе о старшем поколении у нас прекрасная жизнь. Приятно, что каждый праздник мы ощущаем свою значимость, слышим слова благодарности, получаем подарки».

Прошли десятилетия, но память о тех, кто пре­градил путь фашизму, совершил трудовой подвиг, будет вечно жить в наших сердцах. Мы почтительно склоняем головы перед ветеранами войны – нашими отцами и дедами. Мы полны глубочайшей благодарности нашим матерям, всем труженикам тыла, внесшим достойный вклад в Победу. Мы помним славные дела ветеранов войны и труда, храним и продолжаем укреплять братскую дружбу народов, общенациональное согласие во имя процветания нашей Родины – Республики Казахстан.





Мария ЧЕРНЫШОВА, член молодежного крыла Северо-Казахстанской областной Ассамблеи народа Казахстана:

– 2015-й ознаменован славными событиями, юбилейными датами. Это Год Ассамблеи народа Казахстана. 20 лет назад Президент РК подписал указ о создании нового института – АНК. За это время мы укрепили межэтническое согласие, а АНК получила международное признание.

Также мы будем праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это великий праздник. Фронтовикам всегда оказывается помощь, но именно сейчас мы должны им уделить особое внимание. Наш Президент – Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев стал инициатором общенациональной акции по поддержке ветеранов. И она не имеет аналогов в других странах.

Наш Президент первым из глав государств уже в нынешнем году поздравил всех ветеранов. И такая акция является еще одним доказательством того, что поддержка фронтовиков – дело постоянной заботы и внимания со стороны Елбасы. В своем поздравлении Президент подчеркнул, что ветераны «своими ратными и трудовыми подвигами в годы войны и послевоенного возрождения, а также весомым вкладом в упрочение нашей независимости снискали всенародное уважение и стали примером для потомков».

Общенациональная акция в поддержку ветеранов проходит по всей республике. Так, в рамках акции аким Северо-Казахстанской области Е. Султанов поздравил участников войны, пожелал им долгих лет жизни, счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой, а также вручил им новогодние подарки от имени Главы государства.

Мы, молодежь, также поддерживаем инициативу нашего Президента. Благодаря подвигу наших ветеранов мы живем в мире и согласии, расцветает наша страна. Мы помним об их героической борьбе против гитлеровских захватчиков за честь, свободу и независимость Родины и будем стараться быть достойными продолжателями их славных дел.





Светлана АНАНЬЕВА, заместитель председателя НЭГ, Алматы:

– Наступающий 2015 год – Год 70-летия Великой Победы – объявлен в странах СНГ Годом ветеранов. C 26 по 30 декабря в Казахстане проходит беспрецедентная общенациональная акция Президента страны Нурсултана Назарбаева по поддержке фронтовиков. В нашей республике ветеранов войны 5 115 человек. Это благодаря им, героям сражений и труженикам оборонных предприятий, над нами сейчас голубое небо, каждый этнос имеет право на счастливую свободную жизнь, право развивать свою культуру и литературу, сохранять и передавать молодым традиции и обычаи, накопленный опыт.

Каждый год накануне 9 Мая (да и в течение года) по приглашению школ, вузов, колледжей ветераны встречаются с подрастающим поколением, делятся уникальными воспоминаниями, внося личный вклад в воспитание патриотизма и любви к Отечеству. Касым Кайсенов, Адий Шарипов, Жубан Молдагалиев, Сагингали Сеитов, Бисенгали Наурызбаев освобождали украинскую и белорусскую земли. Отряд Саши (так Адия Шарипова называли партизаны) вошел в состав 2-й Клетнянской бригады, комиссаром которой он и стал. Время неумолимо, многих из героев уже нет с нами. Подвиг наших ветеранов запечатлен в фильмах и художественных произведениях, экспонаты тех времен выставлены в залах музеев. И тем ценнее слово каждого из оставшихся в живых.

23 мая текущего года в Государственной детской библиотеке им. С. Бегалина состоялся творческий вечер Леонида Гирша, поэта, автора книг на военную тему и поэтических сборников, члена Ассамблеи народа Казахстана, защитника Сталинграда, ветерана Великой Отечественной войны. В настоящее время он работает над новой книгой, посвященной нашей славной истории и героям битв Великой Отечественной войны.

Теплое приветственное слово от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, адресованное каждому из ныне здравствующих ветеранов в городах и аулах, населенных пунктах нашей необъятной Родины, имеет для защитников Отечества особое значение, подчеркивает уникальность личности каждого из этих удивительных бесстрашных и бескорыстных людей.

Всех ветеранов Великой Отечественной войны посещают лично акимы областей, городов и районов, вручая поздравления Главы государства и новогодние наборы. Разработан и утвержден специальный план мероприятий по празднованию приближающегося 70-летия Великой Победы, в котором каждый из членов Ассамблеи народа Казахстана, научно-экспертных групп в городах страны, молодежного крыла АНК примет самое живое и активное участие.





Александр МАСЬКО, ветеран Великой Отечественной войны, активист областного русского этнокультурного центра, член совета старейшин «Ұлағат»:

– Мы, фронтовики, общаемся между собой, пишем письма, вспоминаем те огненные годы войны, своих товарищей, всех, кто не дожил до этих светлых дней. Вспоминаются слова из известной и любимой всеми нами песни «Журавли»: «Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня».

В Казахстане нас, ветеранов Великой Отечественной, осталось немногим больше пяти тысяч. И с каждым годом это число неизбежно сокращается. Следующий год – год 70-летия Победы. Он объявлен Годом ветеранов всех стран СНГ. Это признание нашего героизма в войне и труда после этих трагических лет. Это хорошая возможность воспитания у молодежи, которая видела войну только в кино, чувства преданности Родине, духу патриотизма и ответственности за свою страну. И немаловажно прививать интернационализм, понимание того, что мир и дружба между народами – самое главное условие в достижении общих целей.

Мы не знали такого, чтобы делиться по национальности, по вере. Мы все были патриотами и верили в одни и те же идеалы: человечность, верность и единство. Мы ценили дружбу и до сих пор помним своих друзей и товарищей, погибших за нас всех, за светлое будущее.

Наш Президент на днях по всей стране дал старт уникальной акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Будут нас чествовать и всячески помогать. Но главное не это. Нас радует само внимание со стороны руководства страны, всего народа.

Мы поддерживаем политику государства и верим, что все начинания Главы государства будут реализованы. В том числе вхождение в число 30 развитых стран мира. Для этого у нас есть все возможности. Есть трудолюбивый и сплоченный народ, талантливые люди. Молодежь, наше будущее, подрастает и радует достижениями в разных сферах. Есть Ассамблея народа Казахстана, которая является результатом дальновидной политики нашего Президента. Она стала оплотом стабильности в годы становления нашей государственности и является важным условием наших достижений в социально-экономическом и политическом развитии Казахстана.

Сейчас во всем мире происходят экономические и политические кризисы. Но наш иммунитет против всего этого – единство и дружба народа. Она испытана в критических периодах нашей общей истории. Поэтому мы уверены в том, что по курсу Елбасы преодолеем все трудности.

И мы, ветераны, свою мудрость готовы передать нашим детям и внукам, чтобы они продолжили дело по развитию Казахстана.





Любовь БОГНАТ, председатель павлодарского областного общественного объединения «Культурный центр «Беларусь»:

– Мы все, конечно, с нетерпением ждем праздника – 9 Мая, потому что предстоящий 2015-й станет годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом ветерана в странах СНГ.

И просто замечательно, что наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев в канун Нового года инициировал проведение по всей стране общенациональной акции по поддерж­ке ветеранов Великой Отечественной войны. Это так по-человечески трогательно: проявить заботу о тех, кто пережил весь ужас войны, кто видел боль и страдания людей, разрушенные города и села. Мужество, стойкость, вера и любовь к семье, к Родине провели солдат сквозь огненное горнило...

У Лидера нации огромное сердце! Каждому казахстанцу находится в нем место, но особенное отношение у Главы государства к ветеранам войны и труда. Каждому из 5 115 ветеранов войны в ходе акции будут вручены новогодние подарочные наборы от имени Президента. Такое внимание порадует и самого человека, и того, кто рядом в его большой или маленькой семье, продлит жизнь наших ветеранов. Эта инициатива – подсказка и всем нам: не оставаться в стороне от этой прекрасной акции.

Мой отец еще совсем юным партизанил в белорусских лесах, был пулеметчиком, мама – труженик тыла, ей сейчас 89 лет, поэтому я от всех своих близких и родных много слышала о войне.

В деятельности нашего этнокультурного объединения работа с ветеранами – важное звено. Белорусы, живя на гостеприимной казахской земле уже более ста лет, хранят память о земле своих предков и глубоко уважают ветеранов Великой Отечественной войны, которые 70 лет назад освобождали их историческую родину от фашистских захватчиков. И среди них было немало казахстанцев. Благодаря Ассамблее народа Казах­стана в нынешнем году актив молодежи вместе с учащимся школы № 143 им. Ауэзова посетил Беларусь и возложил цветы к памятному знаку казахстанским солдатам в городе-герое Минске.





Леонид ГИРШ, ветеран Великой Отечественной войны, член Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин Алматинской области:

– Наш Елбасы всегда с теплотой и вниманием относится к гражданам страны. Особенно эта теплота заметна по отношению к нам, представителям старшего поколения. Все, что делает Президент, вызывает прилив сил, энергии у ветеранов, ведь Нурсултан Абишевич добился того, что Казахстан стал островом благополучия, толерантности, согласия, мира. Наша республика под руководством Нурсултана Назарбаева – перспективное государство, все его действия продиктованы заботой о простых людях.

Мне было очень приятно получить из рук Главы государства золотую медаль Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік».

24 декабря в Астане в рамках общенационального телемоста, приуроченного к Дню индустриализации, Президент Нурсултан Назарбаев дал старт запуску в эксплуатацию 22 новых объектов, среди которых сухой порт в свободной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота» в Алматинской области.

Это – долгожданный огромный проект, осуществленный совместно с КНР по договоренности высших руководителей стран. Этот порт послужит увеличению товарооборота между нашими странами, связи Китая с Каспийским морем. И таких инновационных прорывных проектов очень много. Это новые рабочие места, новые перспективы в социально-экономическом развитии республики. Это в конечном итоге рост благополучия граждан нашей страны.

26 декабря нас, ветеранов войны и труда, чествовал аким Алматинской области Амандык Баталов. Он – представитель Президента в Алматинской области, рассказал нам о работе по «Дорожной карте занятости», Карте индустриализации в Алматинской области.

К 70-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления от Президента. Мы всегда окружены такой заботой и вниманием. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом.

2015 год объявлен Главой государства Годом Ассамблеи народа Казахстана. В Казахстане программой Президента намечены огромные планы. Я, как фронтовик, желаю доброго здоровья, бодрости Нурсултану Назарбаеву и всем гражданам независимого Казахстана.





Саима АКБЕРДИЕВА, председатель Южно-Казахстанского областного татаро-башкирского этнокультурного центра:

– Предстоящий 2015-й станет Годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По инициативе нашего Президента Н. А. Назарбаева в стране организована общенациональная акция по поддержке ветеранов. Инициатива Главы государства – это выражение благодарнос­ти фронтовикам, которые, рискуя жизнью и теряя боевых товарищей, в жестокой схватке с врагом победили. С каждым годом мы все дальше от той героической поры, и наш общий долг – в полной мере воздать дань уважения здравствующим участникам войны и труженикам тыла.

Общественное объединение «Южно-Казахстанский областной татаро-башкирский культурный центр» поддерживает общенациональную акцию Президента Республики Казахстан и примет в ней самое активное участие. Ведь именно общественные организации должны взять на себя заботу о наших ветеранах, так как многим из них сейчас 90 и более лет, они часто болеют, среди них есть одинокие люди. Необходимо составить карту со сведениями о каждом ветеране, а этнокультурным объединениям совместно с молодежными организациями создавать команды и поадресно оказывать повседневную поддержку. Любое, даже небольшое, внимание от нашего поколения для пожилого человека становится огромной радостью…

Мы знаем, что в области последовательно проводится работа по улучшению жилищных и иных социальных условий жизни ветеранов. Но этого недостаточно. Участникам войны и труженикам тыла необходима также духовная поддерж­ка – организация встреч, празднование знаменательных дат, юбилеев. Каждый может внести свой вклад и принести радость тем, кто когда-то боролся за нашу жизнь и наше будущее.





Юсуп ШАХШАЕВ, председатель культурного центра народов Дагестана «Дагестан» Мангистауской области:

– Инициатива Президента по проведению общенациональной акции поддержки ветеранов Великой Отечественной войны еще раз доказывает, насколько дальновиден и человеколюбив наш Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев. Ведь не обязательно ждать юбилея, а можно просто на Новый год прийти и поздравить ветерана.

К сожалению, тех, кто прошел ту страшную войну, осталось не так много. В таком почтенном возрасте им дорог каждый день, и особенно ценно внимание. Я представляю, сколько радости накануне Нового года принесут в дома ветеранов люди, которые придут поздравить их от имени Главы государства.

Я родился после войны в 1952 году, но рассказы о тех великих годах были главными историями моего детства. Пять братьев моего отца прошли через горнило войны. Средний погиб, защищая Сталинград, и его имя высечено на гранитной доске Мамаева кургана. Остальные четверо вернулись с войны с наградами – кто полковником, кто лейтенантом, а отец был белорусским партизаном. Каждый ветеран – это герой. Вечная слава им и почет!

Инициатива нашего Президента дала новый импульс для осмысления истории той войны, а также того, как мы заботимся о людях, которые очень нуждаются в нашей помощи. Общенациональная акция поддержки ветеранов Великой Отечественной войны еще раз напоминает нам о традициях и обычаях наших предков – с уважением относиться к старшим, воспитывает подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма и толерантности.





Рафик ВАЛИЕВ, член Совета АНК, председатель правления ОО «Татаро-башкирский культурный центр «Таң» города Астаны»:

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев иниции­ровал общенациональную акцию поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. 2015 год пройдет под знаком 70-летия Победы. Общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр «Таң» города Астаны» поддержало акцию и приняло в ней участие. Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Кашфуллу Зигангирова и Бибифавзию Тайгунову. При встрече вручили им продуктовые наборы, а также денежные средства.

Наш долг – всегда оказывать доблестным ветеранам уважение, поддержку и почет. Для всех нас они – образец героизма и пример для подражания.

Ветераны в ходе беседы делились своими воспоминаниями о событиях военных лет. Они выразили огромную благодарность за визит, подарки и постоянное внимание.

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, всецело поддерживаем инициативу Елбасы. Общенациональную акцию должны подхватить все казахстанцы, независимо от возраста и национальности, потому что Победа – это наше общее достояние.





Зульфия БЕРНЕЕВА, председатель татарского этнокультурного объединения «Булгар» Мангистауской области:

– Глава государства Нурсултан Назарбаев четко проводит связь между прошлым и настоящим. Он подчеркивает, что та Победа и наши сегодняшние свершения неразрывны. Если бы не было поколения отцов-победителей, то не смогли бы мы построить свое государство.

Многоуважаемые ветераны видят постоянную заботу и поддержку со стороны Правительства и Президента. Наряду с увеличивающимися из года в год льготами, пособиями, ежегодно по поручению Главы государства в стране проводятся различные общенациональные акции в поддержку фронтовиков и тружеников тыла. И нынешний год не стал исключением. «Ни один ветеран не должен остаться без внимания государства», – сказал Елбасы. Сказал и сделал! Личное поздравление от Президента республики и новогодний подарок получил каждый ветеран, каждый участник трудового фронта.

У подвига нет срока давности. Никакие мировые кризисы, природные катаклизмы, стихии не могут отодвинуть его на второй план. Я счастлива, что живу в мирной стране, горда тем, что нашим Лидером является один из самых достойнейших людей, гражданин мира – Нурсултан Абишевич Назарбаев!





Галина ЩЕРБАКОВА, председатель кызылординского областного общественно-культурного центра «Славяне»:

– В честь 70-летия Победы над фашизмом Президент страны Н. Назарбаев инициировал проведение общенациональной акции по поддержке ветеранов войны. Это дань безмерного уважения и преклонения перед героическим подвигом поколения победителей. Участников войны осталось мало. Глава государства постоянно проявляет искреннюю заботу о ветеранах войны и тыла, создает условия для комфортной жизни.

Поблагодарить ветеранов, живых и погибших, за их беззаветную любовь к Родине, безграничную веру и терпение, мужество и стойкость – самое малое, что мы можем сделать. Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в мире.

Тяжелые годы войны – это не только наша история, но и ценнейшие уроки для будущего. На этом опыте мы убедились в том, что только мужество, дружба и сотрудничество являются залогом безопасности и процветания нашей страны.

Опережая главные события празднования 70-летия Великой Победы, наш Президент уже сегодня проявляет конкретную заботу о каждом ветеране, вселяя в них боевой дух, праздничное настроение. В нашей области, как и во всех регионах страны, идет активная работа по поддержке и проведению общенациональной акции. Акимы всех уровней лично посетят всех ветеранов войны, вручат поздравительные открытки от имени Главы государства и преподнесут новогодние праздничные наборы.





Юрий КИРЮХИН, председатель Южно-Казахстанского областного славянского этнокультурного центра, член АНК:

– В республике по инициативе Президента Н. А. Назарбаева стартовала общенациональная акция по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовики вынесли на своих плечах все тяготы военного лихолетья, затем восстанавливали страну, внесли огромный вклад в развитие Казахстана. На их примере страна стремится воспитывать молодежь в духе героизма, братства и любви к Родине.

Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда подчеркивал, что забота о ветеранах войны – важнейшая задача государства. Президент первым поздравил ветеранов с 70-летием Великой Победы. От его имени с ветеранами встречаются акимы облас­тей, городов и районов, передавая им самые теплые пожелания и подарки от Главы государства. Это яркое свидетельство того, что самоотверженность и мужество, проявленные на войне, государство чтит и помнит. Во все времена уважение к старшим считалось важнейшей человеческой ценностью. С каждым годом редеют ряды ветеранов, поэтому наш долг – всегда помнить об их бессмертном подвиге.

Инициатива Президента – это благодарность всех казахстанцев за проявленный фронтовиками героизм в Великой Отечественной войне, за нашу мирную жизнь. Пусть наши ветераны надолго сохраняют неиссякаемый оптимизм, жизнестойкость, передавая их молодым. Пусть славное 70-летие Победы встретят в бодрости духа и добром здравии.



