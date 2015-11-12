Авария произошла на территории Байдибекского района. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель Lexus LX 470 (24-летний местный житель) выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной марки Opel Vektra, за рулем которой находился 29-летний житель соседнего Сайрамского района.
Водитель и трое пассажиров автомашины Opel, которым было от 22 до 45 лет, от полученных тяжких телесных повреждений и возникшего пожара погибли на месте происшествия. Пятеро человек, находившиеся в Lexus, – жители Караганды и Шымкента – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу соседнего Ордабасынского района.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, предполагающее уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Назначены экспертизы.
За 10 месяцев нынешнего года по вине водителей в ЮКО произошло 1 818 ДТП, в которых погибли 316 человек и еще 2 516 получили травмы различной степени тяжести.