Авария произошла на территории Байдибекского района. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель Lexus LX 470 (24-летний местный житель) выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной марки Opel Vektra, за рулем которой находился 29-летний житель соседнего Сайрамского района.

Водитель и трое пассажиров автомашины Opel, которым было от 22 до 45 лет, от полученных тяжких телесных повреждений и возникшего пожара погибли на месте происшествия. Пятеро человек, находившиеся в Lexus, – жители Караганды и Шымкента – с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу соседнего Ордабасынского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, предполагающее уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорт­ных средств. Назначены экспертизы.

За 10 месяцев нынешнего года по вине водителей в ЮКО произошло 1 818 ДТП, в которых погибли 316 человек и еще 2 516 получили травмы различной степени тяжести.