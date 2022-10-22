Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области

В ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что в Абайском районе на Шерубай-Нуринском водохранилище, в 500 м от берега перевернулась лодка с двумя рыбаками, передает Kazpravda.kz.

"Спасатели оперативно прибыли к месту и спасли одного из рыбаков. Мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в ДЧС.

Лодка перевернулась из-за сильного ветра, а мужчины были без спасательных жилетов, пояснили в ведомстве.

Поиски второго рыбака продолжаются.

Ведение поисковых работ затруднено большой волной и сильным ветром, отметили в пресс-службе.