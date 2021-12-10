Лодка с рыбаками перевернулась в Малом Аральском море: погибли двое

Два рыбака утонули в Малом Аральском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
8 декабря около 16:00 часов в районе населенного пункта Акеспе Аральского района Кызылординской области два рыбака – жители сел Акеспе и Аманоткель – вышли рыбачить в Малое Аральское море.
По неизвестным причинам их лодка перевернулась, мужчины 1969 и 1971 годов рождения не сумели спастись. Вышедшие с ними в море рыбаки вытащили тела погибших на берег.
8 декабря около 16:00 часов в районе населенного пункта Акеспе Аральского района Кызылординской области два рыбака – жители сел Акеспе и Аманоткель – вышли рыбачить в Малое Аральское море.
По неизвестным причинам их лодка перевернулась, мужчины 1969 и 1971 годов рождения не сумели спастись. Вышедшие с ними в море рыбаки вытащили тела погибших на берег.