Лодка с рыбаками перевернулась в Малом Аральском море: погибли двое

Закон и Порядок
Фото из источника
Два рыбака утонули в Малом Аральском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.    

8 декабря около 16:00 часов в районе населенного пункта Акеспе Аральского района Кызылординской области два рыбака – жители сел Акеспе и Аманоткель – вышли рыбачить в Малое Аральское море.

По неизвестным причинам их лодка перевернулась, мужчины 1969 и 1971 годов рождения не сумели спастись. Вышедшие с ними в море рыбаки вытащили тела погибших на берег.

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