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Логическое продолжение

Узан ИСКАКОВ, директор лаборатории
«Наука для бизнеса» НЭУ им. Т. Рыскулова, заслуженный деятель РК, академик НИА РК
Отдавая свои голоса за Нурсултана Назарбаева, казах­станцы продемонстрировали широкую поддержку курса Елбасы на реализацию институциональных реформ как пути укрепления государственности. Казахстан имеет собственный путь развития, который получил общественное признание как «казахстанская модель развития». Особенность этой модели заключается в том, что она была сформирована с учетом всех внутренних и внешних факторов социально-экономического и политического развития. Благодаря этому мы достигли значительных успехов. Так, по данным МВФ, в 2014 году Казахстан по объему ВВП вышел на 46-е место в мире, обойдя такие страны, как Португалия, Румыния, Чехия, Вьетнам. Ежегодный рост по этому показателю составляет в среднем 5,7%.
Новые институциональные реформы продолжат наше успешное развитие. Глубокий смысл этих идей обоснован тем, что взаимосвязанная совокупность внутренних институциональных факторов с учетом внешних, являет­ся судьбоносным и уникальным ресурсом модернизации нашего общества, источником повышения со­циальных возможностей населения, основой экономического роста страны, в конечном счете создающих, как подчеркнул Президент, условия для укрепления казахстанской государственности и вхождения в число 30 развитых стран мира.
В связи с этим важным является формирование современного профессионального госаппарата, от которого во многом зависят качественная реализация госпрограмм и предоставление услуг государства. Задача этой реформы, как подчеркнул Лидер нации, сделать госслужащего профессиональным и автономным. Институт госслужбы за период независимости достиг определенных успехов. Но вместе с тем нельзя не видеть, что административная госслужба зависима от политического уровня. Это, по словам Президента, политизирует принятие решений, даже в тех случаях, когда необходимо профессиональное управление без всякой политики. В госаппарате, как подчеркивал Глава государства, представляя институциональные реформы, вокруг определенного покровителя формируются команды: «Такой патронат создает условия для коррупции, порождает кумовство и снижает кадровый потенциал… Я знаю, что важные государственные программы и проекты «страдают» из-за некомпетентности отдельных чиновников различного уровня».
Говоря об индустриализации обрабатывающего сектора, аграрной отрасли – драйверов экономического роста, следует сказать, что для реформ в этой сфере имеет огромное значение активное развитие малого и среднего бизнеса, формирующегося сегодня как ядро социально-экономической стратификации нашего общества. За годы независимости доля малого и среднего бизнеса в ВВП формировалась на уровне 17–18%. За последние 6 лет объемы продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства, выросли на 85%, в том числе малого предпринимательства – на 72,6%.
В результате принимаемых государством мер процент казах­станцев, которых можно отнести к среднему классу, увеличился до 40%. Сюда входят и представители так называемого протосреднего класса (социальная группа, которая стоит на границе между средним классом и малоимущими). Этот человеческий потенциал при продолжении озвученных Президентом реформ, без сомнения, пополнит ряды среднего класса.
Господдержка предпринимательства в дальнейшем должна осуществляться по всем аспектам его функционирования. Такие меры необходимы особенно на региональном уровне (выделение определенных ресурсов – земельных участков, помещений, бюджетных ассигнований) с разработкой системы приоритетов. Здесь, как мне кажется, принципиальный подход к этому институциональному преобразованию должен заключаться в отказе от идеологии преобразований «сверху» и переходе к работе на уровне регионов и предприятий по индивидуальным проектам.
Реализация реформ, безусловно, возможна при условии сохранения социального единства и общественного согласия. Казахстан добился значительных успехов в развитии своей собственной модели стабильности на базе идеи «Мәңгілік Ел», консолидирующей ценностью которой является граж­данское равенство всех этносов, проживающих в стране. В этих условиях для формирования нации единого будущего важным является культ знаний, который должен культивироваться особенно среди молодежи. Сегодня наши вузы выпускают ежегодно более 100 тыс. специалистов. Это наше будущее, которому предстоит реализовывать 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства.
Как сказал Елбасы во время инау­гурации, план реформ позволит, во-первых, обеспечить гражданам безопасность в неспокойном мире; во-вторых, инклюзивную всеобъемлющую модернизацию. Таким образом, реформы сделают национальную экономику передовой, основанной на знаниях.

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