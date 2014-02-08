В мире
Логичное продолжение реформ

27 Задача вхождения Казахстана в глобальный список топ-30 имеет под собой прочную реальную основу и вполне логична. По словам Главы государства, мы начинали с нуля и сумели в самые трудные годы становления войти в список 50 развитых стран мира. Президент ясно дал понять, что штурвал от будущего нашей страны в руках самих казахстанцев, в руках каждого из нас, и не надо ждать манны небесной, а эффективно трудиться самим. В свою очередь он гарантирует, что государство создаст для этого все условия. 

В Послании сказано, что предстоящие 15–17 лет станут «окном возможностей» для прорывной индустриальной и социальной модернизации. Поэтому именно этот среднесрочный период становится решающим в реализации Стратегии-2050, а это значит, что все мы станем не только живыми свидетелями, но и непосредственными ее исполнителями.

Как депутата, члена Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента, меня глубоко затронула тема развития агропромышленного комплекса. Президент дал понять, что сегодня нельзя работать в сельском хозяйстве дедовским методом и зависеть от погоды, на дворе XXI век, нужны кардинальные изменения в сельскохозяйственном секторе, чтобы успешно конкурировать на внешнем рынке. Прежде всего, необходимо обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленный комплекс, привлечь современные технологии и инвестиции, эффективно внедрять новые формы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Для этого необходима соответствующая законодательная основа, над которой мы сегодня работаем. Так, в прошлом году депутатами был инициирован проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам агропромышленного комплекса», который после одобрения Парламентом был направлен на подпись Президенту страны. Также сегодня в работе находятся проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования земельных отношений» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования зернового рынка».

Как руководитель респуб­ликанского общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» хочу отметить, что мы включили в качестве нового приоритетного направления своей деятельности содействие в реализации поставленных задач перед агропромышленным комплексом страны. В первую очередь это касается расширенного внедрения передового опыта южнокорейских тепличных хозяйств. Тепличный комплекс, поставленный в Каратальском районе, доказал свою жизнеспособность как в суровых климатических, так и жестких рыночных условиях. Но мы не остановились на достигнутом и продолжаем начатую работу. К примеру, в сентябре 2012 года РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» с южнокорейскими бизнесменами и Казахским национальным аграрным университетом при поддерж­ке Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК провели Казахстанско-корейский научно-практический форум на тему «Современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур».

Планируется с компанией Dom-Hous, входящей в группу LG, строительство линии по производству теплиц, мини-заводов по переработке сельхозпродуктов, жилых домов и социальных объектов из пенопласта, которые нашли широкое применение как в Корее, так и за рубежом, с компанией «Дусан» строительство завода по производству органических удобрениий из отходов растениеводства и т. д. Мы всегда помним слова Главы государства, что все этнокультурные объединения должны исполнять роль живого моста между нашей Родиной и страной исторического происхождения. 

Вхождение в список тридцати развитых стран мира означает не только достижение прорывных экономических показателей, но и, прежде всего, значительное повышение уровня и качества жизни всех граждан страны. Поэтому Глава государства указал на настоятельную необходимость увеличения слоя среднего класса. Эта задача будет решаться посредством увеличения заработной платы, социального пакета, а также создания новых возможностей для развития малого бизнеса, который призван стать основой экономики страны. 

В своем Послании Глава государства сделал акцент на том, что для достижения главной цели Стратегии-2050 наши действия должны соответствовать четким принципам, одним из которых является принцип всенародной поддержки. 

Мы единодушно поддерживаем новые инициативы нашего Президента и приложим все знания, умения и силы, чтобы наша родина успешно вошла в число 30 самых развитых страны мира. 

Роман КИМ,
депутат Мажилиса Парламента РК, председатель РОО «Ассоциация корейцев Казахстана»

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