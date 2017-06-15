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Логика глобального роста
Адина Нурберген
В официальной церемонии Дня ОБСЕ на ЭКСПО приняли участие главы Парламентской ассамблеи организации Кристин Муттонен, делегации ОБСЕ, посол Вук Жугич и министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

Участники встречи отметили, что многие разработки, инновации и идеи, представленные на ЭКСПО-2017 в Астане, станут в будущем полномасштабными проектами, реализуемыми в рамках экономико-экологического измерения ОБСЕ.

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Присутствующим был представлен короткий фильм о деятельности Организации по безо­пасности и сотрудничеству в Европе, а также о павильоне ОБСЕ, основная тема которого – всеобъемлющий подход к безопасности, экономические и экологические вопросы. Уже сегодня организация реализует в этом направлении проект глобального масштаба, посвященный безопасности во Всемирной сети и защите от кибератак. В рамках проекта организован обмен информацией между странами-участницами по вопросам кибербезопасности.

После официальной части гос­ти посетили казахстанский национальный павильон в сфере «Нұр Әлем».

В целом в выставке «ЭКСПО-2017» принимают участие 22 международные организации политической и экономической направленности. Среди них – ООН, ОБСЕ, ШОС, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие. 

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