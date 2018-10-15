​Логика Послания

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Серик Сейдуманов, депутат Мажилиса Парламента РК

На наш взгляд, можно выделить 5 ярких особенностей данного Послания. Во-первых, оно посвящено актуальнейшим задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев. В качестве главных приоритетов Президентом были обозначены: рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания, госаппарат, ориентированный на потребности граждан, сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране.

Во-вторых, определены не только высокие цели и задачи, но предусмотрены средства для их реализации – 1 трлн 681 млрд тенге.

В-третьих, новое Послание Президента – это творческое и целеустремленное продолжение предыдущих Посланий и обращений Елбасы – реализации Комплексной программы «Нұрлы жол» (2014 год), Плана нации «100 конкретных шагов» (2015 год), Третьей модернизации страны (январь 2017 года), «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» (январь 2018 года), Пяти социальных инициатив Президента (март 2018 года).

В-четвертых, для эффективного осуществления поставленных Президентом задач усиливается механизм контроля за проведением обозначенных реформ, определяются конкретные индикаторы и «дорожные карты», будут подготовлены новые законопроекты. Президент для мониторинга и оценки хода реализации реформ и основных стратегических документов поручил для решения этих целей создать в Администрации Президента Национальный офис модернизации. Как подчеркнул Елбасы, помимо мониторинга статпоказателей, он обеспечит проведение регулярных опросов населения и бизнеса по актуальным вопросам, как это практикуется в ОЭСР.

В–пятых, Глава государства уделил особое внимание патриотическому воспитанию казахстанцев, особенно молодежи, предложил следующий 2019-й объявить Годом молодежи.

Послание Главы государства народу Казахстана обратило на себя внимание как формой, так и содержанием. Тезисы выступ­лений Главы государства получили широкий отклик в СМИ и в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают документ, перешли к активной фазе обсуж­дений прио­ритетов государственной политики и предстоящих реформ. Эксперты отметили новый формат и интерактивность Послания, а также социальную направленность главных месседжей. Например, председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев сказал, что Елбасы, по сути, выстроил интерактивный диалог по самым животрепещущим проблемам не только и не столько с аудиторией, сколько со всем народом Казахстана. Сос­тоялся предметный разговор о повышении доходов населения, о самых острых проб­лемах, которые волнуют людей. Президент убедительно продемонстрировал, что постоянно держит руку на пульсе жизнедеятельности государства. А председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин подчеркнул, что, по сути, Глава государства представил стране, народу всеобъемлющую программу действий в экономике, социальной сфере, региональном развитии на десятилетия вперед. По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений этот стратегический документ не имеет прецедентов. Можно сказать, что нынешнее Послание представляет собой глобальную стратегию повышения качества жизни казахстанцев.

Как первостепенную задачу мы, депутаты Парламента, воспринимаем поручение Президента о том, что необходимо разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». Мы вместе с Правительством сделаем все, чтобы предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить им нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций. Меня, как человека, много лет проработавшего в социальной сфере, особо радует в Послании то, что за счет государственных источников финансирования более 250 тыс. семей улучшат свои жилищные условия. А с учетом строительства за счет бюджета инженерной инфраструктуры для районов массовой застройки государство за 5 лет поможет 650 тыс. семей, или более 2 млн наших граждан.

Как известно, в Мажилисе Парламента работают три совета фракции партии «Нұр Отан». Я, как председатель Совета по региональной политике и работе с маслихатами, очень внимательно изучил задачи, поставленные Президентом по развитию регио­нов. Глава государства в Пос­лании подчеркнул, что каждый регион и крупный город должны развиваться, опираясь на собственную модель устойчивого экономического роста и занятости с учетом имеющихся конкретных преимуществ. Президент поручил до 1 сентября 2019 года разработать прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года, а также подготовить прагматичную программу развития регионов до 2025 года. Это принципиально новые задачи и акцент в развитии регионов и городов страны.

Теперь наступает время реализации нового Послания Президента. Уже в октябре 2018 года Мажилис Парламента рассмотрит на своем пленарном заседании и примет бюджет на 2019 год, внесет свой вклад в вопросы обеспечения финансирования всех программ и инициатив, выдвинутых Президентом в Послании.

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