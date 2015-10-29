Логистика и инновации Свежий выпуск 453 Айгуль БИДАНОВА

Здесь были обсуждены актуальные вопросы реализации стратегии транспортной отрасли Казахстана, формирования и развития транспортно-логистической инфраструктуры и региональных цепей поставок, применения эффективной методики проектирования региональных логистических центров.

Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества приграничных регионов России и Казахстана, логистической интеграции участников многостороннего партнерства, совершенствования логис­тического климата в стране. Форум состоялся в рамках научного исследования по гранту МОН РК «Региональные аспекты интеграции цепей поставок в перспективных условиях Единого транспортного пространства», реализации научного проекта «Региональный транспортно-логистический центр «Ертіс» в городе Семее».



