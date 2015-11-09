В течение двух дней в выставочном центре «Көрме» можно было ознакомиться с деятельностью более полусотни компаний из Казахстана, Беларуси и России, работающих в сфере транспортной и складской инфраструктуры. Свои возможности представили также авиаперевозчики. К примеру, авиакомпания Scat сообщила об открытии нового авиарейса по маршруту Шымкент – Киев. В планах перевозчика – приобрести в России 15 новых воздушных судов и развить к 2017 году сеть стыковочных направлений в Европу, чтобы как можно больше европейцев смогли посетить ЭКСПО в Астане. Презентацию услуг в сфере перевозок пассажиров и грузов, проектирования и строительства, ремонта и диагностики спецтехники провели компании Asia Tehno Complect, Nimex-Trans, Damu Logistics и другие.

В рамках выставки прошла конференция «Развитие транспортного потенциала и логистической инфраструктуры в Южно-Казахстанской области».