Локомотив экономического роста

В реализации межгосударственных интеграционных проектов неоценима роль Главы нашего государства, его лидерские качества и авторитет. В одном из многочисленных интервью Нурсултан ­Абишевич прямо заявил: «Продвижение к Единому экономическому союзу и выработке единой таможенной политики Казахстана, России и Беларуси – это достойный ответ на современные вызовы, в том числе на продолжающийся мировой кризис... Таможенный союз – наднациональный орган, и в него могут войти желающие страны. Однако простого желания войти в созданный союз недостаточно. Каждому государству придется пройти путь, который мы прошли».

Складывающаяся сегодня ситуация в экономике Казахстана и других стран ЕврАзЭС требует новых подходов к расширению и углублению интеграционных процессов. Впрочем, усилия по слиянию национальных хозяйств предпринимаются в различных регионах мира. Создано множество международных структур в виде зон свободной торговли, таможенных союзов и других торгово-экономических формирований. Примером тому – Евросоюз, страны БРИКС, АТЭС. В данном контекс­те Таможенный союз Казахстана, России и Беларуси – самое молодое интеграционное объединение, в рамках которого торгово-экономические отношения трех стран упрощаются за счет установления единого таможенного тарифа. И по сравнению с предыдущей формой сотрудничества – зоной свободной торговли – эта форма более эффективна, так как механизмы торговли унифицируются по отношению к третьим странам.

Наши предприниматели работают практически в общей конкурентной среде с российскими и белорусскими товаропроизводителями. Нужно активнее внедряться на рынки Беларуси и России, изучать структуру спроса и предложения, предлагать товар лучшего качества и по прием­лемой цене. Согласно анализам ведущих мировых экономических агентств, уже к 2015 году Таможенный союз позволит странам, вошедшим в него, получить прирост ВВП в 15%, а эффект от этого превысит 400 млрд. долларов.

Если оглянуться назад, то уже сделано достаточно много. Введены в действие Таможенный кодекс, механизм зачисления и распределения ввозных пошлин, снят таможенный контроль на российско-белорусской, казахстанско-российской границах. Для функционирования ТС создана вся необходимая правовая база, направленная на решение первостепенных задач по регулированию торгово-экономических отношений. В частности, определена стоимость таможенных пошлин товаров, перемещаемых через территорию ТС, создана интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли, приняты единые принципы регулирования транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. В 2011 году главами государств – участников ТС было подписано решение о вводе в действие пакета из 17 международных договоров, создающих условия для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Стоит отметить: участие Казах­стана в ТС направлено прежде всего на ускоренную индустриализацию отечественной экономики. Это в свою очередь предполагает создание новых рабочих мест, расширение ассортимента и повышение качества продукции. Предприниматели получили дополнительный стимул к внедрению современных технологий и инвестиций. Выход продукции на новые рынки, а также упрощение таможенного контроля на границах значительно облегчает ведение бизнеса, открытие совместных производств и кооперацию взаимодополняющих предприятий с учетом имеющегося в пространстве Таможенного союза экономического потенциала. ТС дает колоссальные преимущества для Казахстана в расширении рынков сбыта топливно-энергетической продукции, цветной и черной металлургии.

На территории стран – членов ТС расположен ряд железнодорожных и автомобильных транс­портных коридоров, позволяющих производить доставку грузов как в направлении Восток – Запад, так и Север – Юг. Необходима лишь модернизация существующей транс­портной инфраструктуры региона. По оценкам специалистов, транзитный потенциал Таможенного союза пока используется недостаточно эффективно. Основная причина – неспособность развить транзитные перевозки между двумя макрорегионами континента – Европейским союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китаем. В то же время миллиарды долларов прибыли от транзита товаров поглощаются морскими фрахтовыми компаниями. Здесь актуальность приобретает строительство международной автотрассы Западная Европа – Западный Китай, а также реализация проекта «Новый Шелковый путь».

Что касается развития добывающей промышленности и создания эффективной логистической инфраструктуры, то для Казахстана выгоды очевидны. А вот перспективы в сфере сельского хозяйства, легкой и текстильной промышленности оценить непросто. Аграрная интеграция стран – участников ТС обусловлена оптимальными почвенно-климатическими условиями. Конкурентные преимущества сельхозпроизводителей определяются уровнем производства аграрной продукции, ее урожайностью и качеством. Можно предположить, что наибольшая конкурентоспособность товаропроизводителей наших стран будет достигаться в расширенных рынках с использованием эффекта масштабности производства.

Невозможность прямого вмешательства государств в функционирование аграрного сектора должно подтолкнуть страны – участницы ТС к выработке мер для определения национального и наднационального регулирования деятельности АПК, принятия структурной поддержки сельского хозяйства внутри самих интегрирующихся стран. Нынешняя же система господдержки в странах ТС, в том числе кредитование, субсидирование, страхование, базируется на разных подходах. И этот вопрос требует тщательной доработки.

На мой взгляд, начало работы Таможенного союза положительно отразилось на экономике нашей страны. Улучшились макроэкономические показатели, придан новый импульс приграничным регионам, и в конечном итоге укрепляется стабильность на всем евразийском пространстве.

Таможенный контроль перенесен на внешние границы ТС, одним из крупных стратегических пунктов которого является МЦПС «Хоргос», что в Панфиловском районе Алматинской области. Здесь соз­дается СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», которая имеет хорошие перспективы стать крупнейшим в мире сухопутным и перевалочным портом. Рядом расположена конечная станция Алтынколь железной дороги Жетыген – Коргас. Поэтому регион Жетысу, хоть и не граничит с Россией и Беларусью, тем не менее, играет важную роль в пополнении общего таможенного «кошелька» стран – членов объединения.

По оценкам экспертов, благодаря участию нашей республики в Таможенном союзе покупательная способность казахстанцев вырастет более чем на 10%, иностранные инвестиции создадут высокооплачиваемые рабочие места.

ТС стал важным фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-участников и формирования Единого экономического пространства. ЕЭП предоставляет равный доступ к инфраструктуре трех стран, появилась возможность осуществлять транспортировку по внутренним тарифам России, что немаловажно для предприятий, работающих на экспорт.

Экономический альянс, созданный Казахстаном, Россией и Беларусью, обещает стать мощным катализатором региональных интеграционных процессов.

Мансур КАНТУРЕЕВ,

проректор по научной работе, инновационным технологиям и международным связям Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, доктор экономических наук