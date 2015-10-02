Локомотив машиностроения

Так, согласно статистике, за первую пятилетку индустриализации объем производства в отрасли увеличился с 376 млрд тенге в 2010 году до 854 млрд тенге в 2013 году. Полученный в 2014 году объем в 870 млрд тенге, ниже предполагаемого 1 трлн тенге, эксперты отрасли объясняют спадом мировой экономики.В экономически развитых и развивающихся странах на долю машиностроительных производств приходится от 30 до 50% и более общего объема выпуска промышленной продукции. Например, в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%. Доля продукции машиностроения в ВВП стран Евросоюза составляет 36–45%. Эксперты рынка отмечают, что прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности развитых стран мира каждые 8–10 лет.При этом, согласно данным Международного торгового центра (Агентство по техническому сотрудничеству конференции ООН по торговле и развитию и ВТО. – Ред.), в общем объеме всего импорта Казахстана за 2014 год на долю продукции машиностроения приходится 44%. Таким образом, у нас почти половину завозимых товаров составляет продукция машиностроения.Отмечается, что в отраслевые прио­ритеты индустриально-инновационного развития на среднесрочную перспективу включены шесть подотраслей машиностроения: нефтегазовое; транспортное (включая автомобилестроение); горнорудное; электротехническое; сельскохозяйственное; оборонное. Такой приоритет обеспечивает им государственную поддержку.Эксперты отрасли акцентируют, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике за первое полугодие 2015 года доля машиностроения в общем объеме промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не выросла, оставшись на уровне 4,1%.Отрасль автомобилестроения наиболее сильно пострадала вследствие ухудшения экономической ситуации в РФ и девальвации рубля. Кроме того, с 1 января 2015 года отменены НДС и акцизы на автомобили, ввозимые физическими лицами через российско-казахстанскую границу, что усугубило состояние рынка. По итогам I квартала 2015 года зафиксирован антирекорд: свыше 107 тыс. новых и подержанных автомобилей поступило на территорию республики по "серым" каналам, 74% объемов теневого импорта пришлось на б/;у автомобили. Вследствие роста неорганизованной торговли «серый» сегмент отечественного авторынка в 4 раза превысил сбыт официальных дилеров и в 40 раз превзошел продажи автомобилей казахстанской сборки.В результате за 6 месяцев 2015 года объем производства автотранспортной техники составил 45 млрд тенге, ИФО – 54,2%. Наибольший спад наб­людается в производстве легковых автомобилей – на 55,4% (7 901 ед.). При этом наблюдается рост производства автобусов для перевозки 10 или более человек на 19,3% (167 ед.), грузовых авто – на 62,1% (726 ед.) и специальных авто – на 44,0% (36 ед.).По итогам 2015 года в секторе ожидается снижение объема производства более чем в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.Стратегия дальнейшего развития автомобильной промышленности Республики Казахстан базируется на сотрудничестве отечественных компаний с мировыми лидерами, такими как Renault-Nissan-Avtovaz, по проекту строительства автозавода полного цикла и технопарка, и Jac, по проекту производства легковых автомобилей, с целью увеличения объемов производств, повышения уровня локализации, конкурентоспособности и, соответственно, наращивания экспортного потенциала.В железнодорожном машинострое­нии также наблюдается спад объемов производства в связи со снижением заказов со стороны АО "НК "Қазақстан темір жолы". По итогам 6 месяцев 2015 года объем производства железнодорожной техники составил 12,8 млрд тенге, ИФО – 41,1%. При этом производство локомотивов и пассажирских вагонов не осуществлялось, а производство грузовых вагонов снижено на 83,4% (50 ед.). Тем не менее сектор железнодорожного машиностроения имеет огромный потенциал ввиду наличия в Казахстане значительных железнодорожных сетей, а также транзитного месторасположения между Европой и Азией.В настоящее время в данном секторе машиностроения уже успешно работают крупные международные ТНК, такие как General Electric, Talgo и Alstom. Ключевые системообразующие предприятия сектора – АО "Локомотив құрастыру зауыты", ТОО "Электровоз құрастыру зауыты", ТОО "Тұлпар-Тальго".Основной задачей являются экспорт готовой продукции на сопредельные рынки, локализация производства комплектующих и поиск новых рынков сбыта. При этом необходимо отметить, что в текущем году осуществлена первая поставка на экспорт отечественных локомотивов.Сектор электрического оборудования в Казахстане значительно диверсифицирован, уровень локализации продукции доходит до 80–90%. Следует подчеркнуть, что это единственный сектор машиностроения, где имеется подобный уровень локализации.К основным экспортируемым товарам относятся трансформаторы, аккумуляторы, кабели. Ведущими рынками сбыта продукции являются РФ, страны Центральной Азии и СНГ.Крупные предприятия сектора – TOО "Кайнар-АКБ", АО "Алматинский вентиляторный завод", АО "Казэнергокабель", ТОО "ZHERSU Power". Градообразующим предприя­тием сектора является АО "Кентауский трансформаторный завод".Производство электрического оборудования за I полугодие 2015 года составило 26,3 млрд тенге, ИФО – 99,8%. Наблюдается увеличение объемов производств котлов на 17,6%, радиаторов – на 17%, электроприборов – на 63,8% и осветительного оборудования – на 177,1%. При этом снизилось производство электрических трансформаторов на 25,4%, высоковольтной аппаратуры – на 55,1%, аккумуляторов – на 38,2%, конденсаторов – на 10,3%, кабелей волоконно-оптических – на 67%, проводов – на 13,7%.Нефтегазовое машиностроение является одним из ключевых секторов отечественного машиностроения ввиду наличия крупных нефтяных месторождений на территории Респуб­лики Казахстан. Главной задачей предприя­тий нефтегазового машиностроения является удовлетворение потребностей крупных недропользователей, расположенных преимущественно на западе страны. Аналитики считают, что снижение цен на нефть, а также отсрочка запуска Кашагана на неопределенный период могут негативно отразиться на производстве машин и оборудования в нефтегазовом секторе.По итогам I полугодия 2015 года наб­людается спад на 16,7%, объем производства составил 8,1 млрд тенге. Для отечественного нефтегазового машиностроения сокращение спроса ввиду отсутствия расширения имеющихся неф­тяных месторождений, а также открытия новых приведет к значительному снижению объе­мов производств. При этом также снижается экспортный потенциал предприя­тий с учетом глобальных масштабов ситуации.Следует подчеркнуть, что сектор нефтегазового машиностроения имеет значительный потенциал ввиду наличия большого латентного спроса в среднесрочной перспективе со стороны крупных недропользователей. По предварительным оценкам, в среднесрочной перспективе спрос на нефтегазовое оборудование составляет не менее 28 млрд долларов.Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности за I полугодие 2015 года составило 16,5 млрд тенге, ИФО – 99,8%. Наблюдается снижение объемов производства машин и оборудования для металлургии на 74,7%, техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства – на 34,9%.Сектор машиностроения для горно-металлургического комплекса в основном ориентирован на внутреннее потребление. В секторе преобладает значительный объем импорта. При этом за I полугодие 2015 года закуп машиностроительной продукции системообразующими предприятиями составил 38,2 млрд тенге, а доля оте­чественной продукции в закупе составила 3,1% (1,2 млрд тенге). Основной задачей предприятий сектора является удовлетворение потребностей крупных предприятий ГМК, расположенных преимущественно в центральной части, на востоке и севере страны.Между тем в новой экономической реальности к системообразующим предприятиям должны быть предъявлены требования не только по сохранению рабочих мест, но и по созданию смежных производств с заключением «оффтейк»-контрактов, то есть долгосрочных договоров на сбыт будущей продукции.Как известно, Казахстан занимает 7-е место в мире по экспорту зерна. Основными рынками – импортерами казахстанской пшеницы являются такие страны, как Афганистан, Иран, Турция, государства Европейского союза, СНГ, Северной Африки. В связи с этим потенциал для развития сельхозмашиностроения в части зерноуборочной техники и техники по глубокой переработке сельхозпродукции остается неисчерпаемым.В настоящее время основное производство запасных частей к сельскохозяйственной технике, как и сборка комбайнов, сосредоточено в Костанайской области. Среди предприятий сектора можно выделить АО "АгромашХолдинг", ТОО "Агротехмаш", ТОО "Дон Мар", ТОО "СП "АзовАралАгромаш".По итогам I полугодия 2015 года наблюдается небольшой спад – на 8,2%, объем производства составил 8,1 млрд тенге. Увеличено производство тракторов на 19,1% (635 ед.), жаток – на 0,8% (126 ед.). При этом снижено производство зерноуборочных комбайнов на 12,2% (172 ед.).Производство сельскохозяйственного машиностроения ориентировано прежде всего на внутреннее потребление. Поэтому, отмечают эксперты рынка, необходимо наладить систему поставщиков комплектующих вокруг крупных предприятий по производству сельхозтехники. До сих пор в стране сохраняется сильная зависимость от импортных комплектующих. При этом следует сделать основной упор на развитие предприятий малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, окажет положительный эффект на рынок труда.