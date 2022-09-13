Локомотив на рельсах диверсификации

В Кызылорде создадут инвестиционно-аналитический центр.

Задача центра – диверсификация экономики, в частности, сельскохозяйственной отрасли, а также наращивание производственного потенциала региона.

– Для поддержки инвесторов мы усиливаем роль социально-предпринимательской корпорации «Байконур», – рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на встрече с предпринимателями. – При СПК планируем открыть Кызылординский инвестиционно-аналитический центр, куда пригласим крупных предпринимателей, имеющих возможности и необходимые связи для привлечения инвестиций.

Приоритет, по словам акима области, будет отдан развитию агропромышленного комплекса.

– В этом направлении в первую очередь необходимо повысить производительность сельского хозяйства, увеличить объемы переработки и экспорта агропромышленной продукции, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Мы окажем всю необходимую поддержку гражданам, заинтересованным в производстве сельскохозяйственных товаров.

В следующем году в Кызыл­ординской области начнется строительство завода по производству томатного концентрата на экспорт. Кроме того, в рамках диверсификации сельского хозяйства будет увеличена площадь посевов продовольственной кукурузы, пользующейся большим спросом в зарубежных странах. Хозяйство «Акжарма и К» совместно с СПК привлекает инвесторов для внедрения необходимых технологий по выращиванию данной культуры.

– Кроме того, мы планируем открыть агроиндустриальные зоны, – отметил Нурлыбек Налибаев.

Также аким области рассказал, что в регионе начата работа по внедрению инновационных технологий и опыта зарубежных предпринимателей. Так, местные аграрии наладили сотрудничество с украинскими инвесторами по получению новых сортов семян риса, пшеницы, кукурузы и сои. Вместе с тем рассматривается опыт австралийской компании «Рубикон» по эффективному использованию воды.

Напомним, на Сырдарье, единственной крупной водной артерии края, в последние годы наблюдается маловодье, и это создает проблемы в выращивании влагоемких культур, к примеру, риса.

В своем выступлении на встрече с предпринимателями руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Муса Калдарбеков отметил, что рассматривается вопрос о привлечении более чем 20 млрд тенге на поддержку предпринимателей региона из различных источников.

– На сегодняшний день бизнесмены получили льготные кредиты на реализацию более чем 700 проектов, – уточнил он. – В рамках поддержки сельских предпринимателей профинансированы 393 проекта на общую сумму 6,1 миллиарда тенге.

В свою очередь аким Кызылординской области подчеркнул, что для наращивания объемов собственного производства будут поддержаны все местные предприниматели, занимающиеся возделыванием сельскохозяйственных культур.

– Ни для кого не секрет, что большую часть овощей мы завозим из других регионов, – сказал он. – Картофель – из Павлодара, морковь – из Костаная. Остальное закупаем в Туркестанской области. Для устранения данной проблемы мы поручили выделить землю сельхозпроизводителям и создали им все необходимые условия для работы. У нашего региона достаточно возможностей для выращивания бахчевых культур, овощей. Есть крестьяне, чьи дела уже пошли в гору.