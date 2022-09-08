Локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана, есть пострадавшие

Грузовой локомотив протаранил легковую автомашину близ города Талдыкоргана. В ДТП пострадали 3 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где утром 8 сентября произошло столкновение поезда с ВАЗ-2109.

Выяснилось, что 35-летний водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд.

Авто от удара протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.