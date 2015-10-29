Свежий выпуск
Локомотивы индустриального тренда
Досжан НУРГАЛИЕВ
В своем выступлении на брифинге управляющий директор холдинга «Байтерек» Каныш Тулеушин отметил, что в рамках реализации программы «Национальные чемпионы» холдингом прилагаются усилия по поддерж­ке наиболее перспективных отечественных предприятий среднего бизнеса.
– За основу этой программы была выбрана малайзийская модель поддержки компаний. Разработка и продвижение этой программы проводились совместно с известной компанией McKinsey Company. Цель программы – создание в Казахстане пула устойчивых предприятий из числа средних компаний-лидеров, которые будут призваны решать такие задачи, как увеличение несырьевого экспорта страны, объемов промышленного производства, создание высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест, – сказал Каныш Тулеушин.
В рамках первого отборочного этапа уже определены 28 компаний – участниц программы. В основном это наиболее крупные предприятия трех секторов обрабатывающей отрасли: стройиндустрии, машиностроения и пищевой промышленности. Предпочтение при выборе потенциальных претендентов на пул отдавалось тем компаниям, у которых есть суммарный задел экономической прочности, а также финансовый оборот не менее 2 млрд тенге.
Примечательно, что в течение 3–5 лет участники программы намерены в указанных секторах запустить целый ряд новых производств. В частности, лидерами машиностроения планируется создание производства буровых установок, силовых трансформаторов и другой линейки продукции. Кроме того, в этом секторе предусматривается разработка нового бренда автомобильных аккумуляторов, а также запуск производства больших автобусов. В пищевой промышленнос­ти появятся новый завод по производству детского питания и предприятие по производству масличной продукции.
– На сегодня холдингом «Байтерек» одобрен пакет финансовой поддержки для 8 компаний на сумму порядка 16 миллиардов тенге, – сообщил спикер.
По мнению Каныша Тулеушина, в настоящее время 7 из 28 компаний можно с высокой долей уверенности назвать национальными чемпионами. При успешной реализации всех инициа­тив программы эти компании уже к 2018 году обеспечат почти половину ожидаемого экономического эффекта. Это такие компании, как RG-Brands, «Маслодел», «Алагеум-Групп», «Агропродукт», «Баян-сулу» и другие.
Согласно информации председателя совета директоров компании «Алагеум-Электрик» Еркебулана Ильясова, в рамках программы «Национальные чемпионы» компания планирует строительство в Шымкенте первого в РК завода по производству силовых трансформаторов высокого напряжения.

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