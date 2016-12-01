В Алматы прошел I Чемпионат по парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике, макияжу и боди-арту в рамках Казахстанской международной выставки красоты и эстетической медицины «Cosmobeauté Казахстан-2016». Свыше ста beauty-специалистов состязались в таких номинациях, как салонный вечерний, свадебный и фантазийный макияж; моделирование ногтей акрилом и гелем; женская свадебная и вечерняя прическа; мужская и женская креативная стрижка.

Художники боди-арта соперничали в создании росписи на тему цирка, а стилисты по прическам соперничали по hair-тату: выбривали замысловатые рисунки на мужских головах. Помимо рабочих инструментов и материалов в ход шли креативная фантазия и лучшие творческие наработки. И на глазах сотни зрителей конкурсанты преображали моделей до неузнаваемости, с вдохновением и творческим азартом.

– Этот чемпионат призван популяризовать все beauty-направления на казахстанском рынке индустрии красоты, способствовать профессиональному росту наших мастеров и их выходу на международный уровень, – отметил глава Ассоциации индуст­рии красоты ­Махмуджан Турсун.

Выставка «Cosmobeauté Казахстан-2016» является частью портфолио международных beauty-событий группы компаний ITE (Великобритания), которые проходят в 10 странах мира. Это событие состоялось в Казахстане при поддержке Казахстанской ассоциации эстетической медицины и пластической хирургии, Казахстанской ассоциации индустрии красоты, Министерства здравоохранения и социального развития РК, акимата Алматы, НПП «Атамекен», казахстанской выставочной компании Iteca.