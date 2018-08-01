Локти и нейросети

Возможно, новостью из-за рубежа будут устранены некие опасения или разбиты чьи-то надежды: искусственный интеллект не лишит человечество рабочих мест.Аналитики консалтинговой компании PwC в резюме своего исследования так и указали: использование искусственного интеллекта спровоцирует... появление новых рабочих мест.Пример у PwC – Великобритания. По прогнозу, рынок труда в этой стране из-за искусственного интеллекта потеряет 38% рабочих мест в транспортной сфере, 30% – в промышленности. Однако он же, искусственный интеллект, расшевелит рынок, и на нем возникнет примерно такое же количество рабочих мест, только уже иной квалификации.Более того, аналитики уверяют, что нейросети будут соз­давать рабочие места в других секторах экономики, например в здравоохранении. Их прогноз для Великобритании оптимистичен: к 2037 году искусственный интеллект вытеснит здесь 20% существующих рабочих мест и создаст аналогичное количество новых. Всего будет закрыто 7 млн рабочих мест и создано 7,2 млн новых.Про здравоохранение, поду­малось мне, это интересно. Нам министр Елжан Биртанов пообещал искусственный интеллект в медицинской сфере, в частности в онкологии. Говорилось о том в прошлом году.Тогда же министр заявлял, что именно требования цифровизации всего и вся подвигли Минздрав на внедрение, например, электронного паспорта здоровья для каждого. У вас есть электронный паспорт здоровья? У меня нет его. А есть обычная и привычная амбулаторная карта, в которую при каждом посещении поликлиники (наблюдаюсь регулярно, организм требует) участковый терапевт вклеивает распечатанную на принтере четвертушку листка А4. Подоз­реваю, что именно так обстоят дела во всех рядовых городских поликлиниках.И еще: не получится у искусственного интеллекта и его адептов искоренить регистратуры и сидящих в них тетенек. Потому как не получится еще и вот что: обучить стариков непринужденному пользованию всевозможными программами и приложениями к смартфонам. Отчасти потому, что смартфонов у них нет, а плохое зрение есть. И плохой слух. И уверенность в том, что в поликлинике должна быть регистратура. А то некоторые слишком ретивые горполиклиники уже и объявления выдают, мол, запись только по Интернету, регистратура – атавизм и потому закрыта. А как же свобода выбора, господа? И старение населения?Тут вот аналитики из зарубежья уверяют, что и автоматизация (не путать с нейросетями) связана именно со старением населения. Любознательные из Массачусетского технологичес­кого института и Бостонского университета проанализировали данные о том, где и как используются роботы. Вывод: регионы, которые больше остальных подвержены роботизации, – это регионы с быстрее всего старею­щим населением.Оказалось, что регионы и даже страны, в которых активнее всего на производстве исполь­зуют роботов, делают немалый вклад в ВРП и, соответственно, ВВП страны. Однако и люди не теряют работу. Исследователи заключают: работодатели учитывают тенденции. Их понимание простирается прямо-таки до пределов, в которых отмечается сокращение рабочей силы. Проб­лема только в том, что роботы, пришедшие на «освободившееся» место, выполняют механические задачи: сварку, или упаковку, или еще что-то, не требующее творческого подхода.Тем не менее прошу помнить: искусственный интеллект на подходе. Любопытно было бы с таким поработать «локоть к локтю». Хотя какие локти у нейросети…