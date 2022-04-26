Общество
Лом и отходы черных и цветных металлов запретили вывозить из Казахстана

Начиная с 6 мая текущего года, будет действовать запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов черных и цветных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Такое ограничение установлено приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 224 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", которое вступает в силу с 6 мая 2022 года, пояснили в КГД.

«При этом сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан», - добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Саботаж республиканского масштаба?
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
Обзор главных событий европейского футбола
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
О биологической безопасности
Ориентированы на пациента
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
...Но ветер раздул пламя
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Какие постановления главного госсанврача Казахстана продолж…
Общество
Чиновники Минэкологии и оператор РОП планировали похитить 1…
Общество
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Сул…
Общество
Бывшего финдиректора Kcell Solutions осудили на семь лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]