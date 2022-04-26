Лом и отходы черных и цветных металлов запретили вывозить из Казахстана

Начиная с 6 мая текущего года, будет действовать запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов черных и цветных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Такое ограничение установлено приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 224 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", которое вступает в силу с 6 мая 2022 года, пояснили в КГД.

«При этом сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан», - добавили в пресс-службе.