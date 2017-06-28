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​Лондон трубит сбор

Раньше всех в казахстанской теннисной команде в борьбу за награды турнира Большого шлема «Уимблдон-2017» вступили два Александра – Недовесов и Бублик. Правда, говорить о реаль­ных призах еще очень и очень рано, у земляков на повестке дня пока вопрос о попадании в основную сетку этих соревнований. Но вот первый круг квалификации оба прошли без осложнений.

Бублик на старте выиграл у испанца Даниэля Химено-Травера (6:0, 6:3) и теперь продолжит отборочную кампанию матчем против австралийца Блэйка Мотта. Недовесов в первом сете выигрывал у Нейла Поффли со счетом 5:0, и тут англичанин отказался от продолжения борьбы. Во втором круге квалификации наш теннисист сразится с канадцем Питером Полански.

Нелишне будет напомнить о положении наших ведущих теннисистов в рейтингах WTA и ATP накануне «Уимблдона». Юлия Путинцева сейчас занимает 43-ю строчку, имея 1 250 очков, Ярослава Шведова идет на 49-м месте (1 160 очков). Но, как и на протяжении всей спортивной карьеры, у Шведовой значительно выше рейтинг в женском парном разряде. Там она значится 14-й с 3 970 очками. У мужчин показатели более скромные: Михаил Кукушкин – 118-й, Александр Бублик – 134-й, Александр Недовесов – 216-й…

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