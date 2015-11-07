Лондонский меморандум поспособствует развитию МФЦА

Экономика
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Динара ЮСУПОВА
Как мы уже сообщали, в Лондоне в ходе работы 2-го заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству был подписан Меморандум о взаимопонимании между НБ РК, ЕБРР и одной из старейших ассоциаций Великобритании – TheCityUK, передает Kazpravda.kz. Церемония проходила при участии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Сотрудничество с этими финансовыми структурами будет проходить в рамках развития Международного финансового центра "Астана", поясняется в комментарии Национального банка РК. Один из приоритетных вопросов, озвученных при подписании меморандума, – продвижение МФЦА в финансовых и деловых кругах Великобритании в качестве финансового хаба, центра привлечения иностранных инвестиций для всего региона Центральной Азии. Подписание меморандума позволит наладить партнерские отношения между двумя странами для дальнейшего развития МФЦА, а также привлечь профессиональных игроков из Великобритании, считают в Национальном банке РК.

Стороны подвели итоги, отметив положительные результаты работы НБ РК и Ассоциации TheCityUK в сфере финансовой деятельности и договорились продолжить работу по созданию рабочей группы в финансовом секторе в рамках подписанного меморандума.

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