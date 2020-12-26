Лондонский штамм и резкий рост числа зараженных в благополучных странах – COVID-19 в мире

Коронавирус
Коллаж Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Случаи заражения новым штаммом коронавируса, который изначально был выявлен в Лондоне, регистрируются в разных частях планеты, а в странах, где обстановка с COVID-19 уже была благополучной, отмечены новые "рекорды" по числу инфицированных, передает Kazpravda.kz.

По информации Telegram-канала Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, первый случай заражения новым штаммом коронавируса выявлен во Франции. Речь Инфицированным оказался прибывший из Лондона гражданине Франции. Всего в стране за сутки выявлено более 20 тысяч новых фактов заболевания COVID-19.⠀

Правительство Японии также подтвердило информацию об обнаружении нового штамма коронавируса у пяти человек, которые на этой неделе прилетели в страну из Великобритании.

По сообщению ВОЗ, случаи заражения новым штаммом коронавируса зафиксированы уже в восьми странах, в том числе в Дании, Ирландии, Италии, Австралии и в Нидерландах.

В то же время в Южной Корее зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 1241 человек. Ранее эта страна считалась одной из наиболее благополучной в плане предотвращения распространения КВИ.

Все прилетающие в Турцию с 28 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Аналогичное требование распространится и на въезжающих наземным транспортом с 30 декабря.

Прирост заражений в Словакии достиг нового пика - за минувшие сутки инфекция подтвердилась еще у 4046 человек. С 19 декабря в республике закрыто большинство магазинов и действует комендантский час.

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 25 533 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 1 612 648 случаев заражения.

В Бразилии число заболевших за прошедшие сутки возросло на 22 967 человек и достигло отметки в 7 448 560 случаев.

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