У популярной в 2000-е годы комедии может быть продолжение

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Дженнифер Лопес и Джейн Фонда могут вновь встретиться на съемочной площадке комедии "Если свекровь - монстр…". Лопес рассказала, что актрисы обсуждают возможность продолжения фильма, вышедшего в 2005 году. Об этом Лопес сообщила в беседе с ведущей Дрю Бэрримор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Вспоминая работу над оригинальной картиной, актриса тепло отозвалась о своих партнерах, отдельно отметив Джейн Фонду и Майкла Вартана. По словам Лопес, сотрудничество с Фондой было замечательным, а сама она до сих пор испытывает к коллеге большую симпатию.

Напомним, что в комедии "Если свекровь - монстр…" Фонда сыграла Виолу Филдс, властную мать, которая не желает принимать избранницу своего сына. Героиня Лопес, Шарлотта "Чарли" Кантилини, мечтает о счастливой семейной жизни, но вынуждена противостоять будущей свекрови, готовой на самые изощренные способы сорвать свадьбу. Майкл Вартан исполнил роль Кевина, сына Виолы и жениха Чарли.

Фильм Роберта Лукетича стал заметным коммерческим успехом и одной из самых узнаваемых романтических комедий середины 2000-х. Для Джейн Фонды участие в картине оказалось важным этапом возвращения в большое кино: актриса ранее отмечала, что проект помог ей вновь стать знакомой молодой аудитории.

Лопес и Фонда сохранили дружеские отношения после съемок. Они встречались на публичных мероприятиях, а в 2025 году вновь появились вместе на вечеринке перед церемонией вручения премии "Оскар". Недавно Лопес также посвятила Фонде свой образ на Хэллоуин, перевоплотившись в Барбареллу, героиню знаменитого фантастического фильма, в котором Фонда сыграла главную роль.