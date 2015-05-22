Лошадь до смерти искусала 5-летнего ребенка в Актобе
В Актобе лошадь насмерть покусала пятилетнего ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Как рассказал отец погибшего ребенка Сержан Избагамбетов, который сам пасет лошадей, вечером 19 мая семья, как обычно, ужинала. Вдруг домочадцы услышали детский крик во дворе. Когда родители выбежали на улицу, ребенок был уже мертв.
"Сначала лошадь укусила и отбросила ребенка в сторону. Затем снова подошла к лежащему мальчику и вновь укусила его. Он скончался на месте", – рассказал родственник семьи.
У мальчика остался брат-близнец.
Сейчас местные ветеринары начали в поселке массовую проверку животных на бешенство.