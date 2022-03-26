Лошадь прокатилась в городском автобусе в Алматы: владельца животного наказали (видео)

Мужчину, перевозившего лошадь в автобусе, оштрафовали в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

«При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гражданин Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 407-2 КРКоАП.

С ним проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Отметим, что нарушение требований к перевозке животных влечет штраф на физических лиц в 10 месячных расчетных показателей.