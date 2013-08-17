Лоскутки из сундучка

В нем участвовали 50 мастеров нашей страны. Они представили более ста работ в разных направлениях: национальный казахский курак, пэч­ворк (техника аппликации или шитья) и квилтинг (простегивание), куклы Тильда и мишки Тедди, фильцевание. В рамках фестиваля состоялась выс­тавка-конкурс, главной темой которой стал любимый Алматы, его природа, история, культура.

Словно по волшебству из разно­цветных кусочков возникли скачущие по маковому полю кони, порхающие в дивном танце куколки-бабочки, красавица в национальном казахском костюме, исполняющая танец весны и любви. Гости с неподдельным интересом рассматривали отдельные элементы вышивок, стежек и строчек, удивляясь, как из мелких деталей создается единое сказочное целое. По душе им пришлись сделанные с детской непосредственностью работы учеников средней школы № 125 совхоза Алатау куклы, слонята, верб­люды.

– Выставка поражает обилием цвета, форм, оригинальностью исполнения, это настоящий праздник для ценителей истинного творчества, – сказала научный сотрудник Центра народного прикладного искусства Казахстана ГМИ им. А. Кастеева Умиткан Аязбекова. – Ее цель – выявить новые таланты и приобщить зрителей к этому удивительному виду искусства.

Лоскутное шитье имеет многовековую историю. Сделать из разно­цветных кусочков ткани, кожи и меха легкое покрывало, детское одеяльце или декоративное панно не составляло для наших прабабушек особого труда. Сегодня лоскутное шитье возвращается, становится самостоятельным и актуальным видом декоративно-прикладного искусства.

Авторы смело использовали рель­еф, объемные формы, кропотливо выполняя сюжетные, абстрактные и орнаментальные композиции. Среди профессиональных мастериц – Алла Лазарева, Маргарита Большакова, Альфия Каримова, Женисгуль Даулетова. Оригинальные наволочки... из джинсовой ткани представил Александр Курочкин. По словам куратора фестиваля Ирины Самохваловой, на выставке он – единственный мужчина, занимающийся лоскутным шитьем. Радует, что в нынешнем году добавилась не только ручная, но и машинная квилтинг-стежка, красивая, яркая, художественная, добавила куратор. Для всех, кто интересуется лоскутным шитьем, организаторы запланировали и мастер-классы на профессиональном швейном оборудовании, произведенном в Швейцарии.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы