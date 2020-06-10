Лотерейная деятельность будет осуществляться по новым правилам в Казахстане

Президент
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Фото из открытых источников
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Изменения внесены для для обеспечения прозрачности и максимальной открытости проведения лотереи. Будут уточнены обязанности тиражной комиссии и распространителя агента лотереи.

Как отмечалось ранее, закон направлен на наделение уполномоченного органа возможностью оперативного регулирования лотерейной деятельности, упорядочение применения слова "лотерея" в рекламе, а также определение понятия "распространитель лотереи".

Документом также предусматривается оптимизация деятельности тиражной комиссии с учетом современного уровня развития технологий организации лотерейной деятельности.

По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, законом устанавливается административная ответственность за незаконное проведение лотереи.

"В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях отсутствуют нормы, обеспечивающие реализацию положений закона "О лотереях" в части запрета на осуществление лотерейной деятельности субъектами, не являющимися оператором лотереи. Граждане Казахстана подвергаются риску мошенничества под видом организации лотерейной деятельности, а также могут вводиться в заблуждение путем рекламы псевдолотерейной деятельности. В этой связи устанавливается запрет на использование в рекламе слова "лотерея" для всех, кроме оператора лотереи", – проинформировала министр.

Отметим, в Казахстане единым оператором лотереи является АО "Сатті Жулдыз".

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