Лотерейная деятельность будет осуществляться по новым правилам в Казахстане

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Акорду.
Изменения внесены для для обеспечения прозрачности и максимальной открытости проведения лотереи. Будут уточнены обязанности тиражной комиссии и распространителя агента лотереи.
Как отмечалось ранее, закон направлен на наделение уполномоченного органа возможностью оперативного регулирования лотерейной деятельности, упорядочение применения слова "лотерея" в рекламе, а также определение понятия "распространитель лотереи".
Документом также предусматривается оптимизация деятельности тиражной комиссии с учетом современного уровня развития технологий организации лотерейной деятельности.
По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, законом устанавливается административная ответственность за незаконное проведение лотереи.
"В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях отсутствуют нормы, обеспечивающие реализацию положений закона "О лотереях" в части запрета на осуществление лотерейной деятельности субъектами, не являющимися оператором лотереи. Граждане Казахстана подвергаются риску мошенничества под видом организации лотерейной деятельности, а также могут вводиться в заблуждение путем рекламы псевдолотерейной деятельности. В этой связи устанавливается запрет на использование в рекламе слова "лотерея" для всех, кроме оператора лотереи", – проинформировала министр.
Отметим, в Казахстане единым оператором лотереи является АО "Сатті Жулдыз".