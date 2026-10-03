Лотосы: красота и экологические риски

Статьи,Природа и мы
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Цветение лотосов, занесенных в Красную книгу Казахстана, стало мощным экологическим и туристическим трендом региона. Но одно дело, когда лотосовые поля появляются естественным образом, и совсем другое – в результате вмешательства человека.

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В дельте реки Кигач в Курмангазинском районе лотосы растут веками как реликтовые растения. Эти места ежегодно привлекают тысячи казахстанских и иностранных путешественников. Естественное расширение таких полей происходит благодаря уникальным свойствам самого цветка.

Но растущая популярность лотоса подтолк­нула некоторых к довольно сомнительным экспериментам. Так, несколько месяцев назад редкие цветы обнаружили растущими вдоль протоки Перетаска в пригороде областного центра. Специалисты отдела науки и мониторинга Государственного природного резервата «Акжайык», которые провели исследования, считают, что появление нового места произрас­тания лотоса говорит о сохранении условий для размножения редких растений в регионе. Однако не все так очевидно.

Как оказалось, лотосы на Перетаске посадили в 2024 году две школьницы, живущие в близлежащем населенном пункте, после неудачной попытки культивировать растения в домашних условиях. Семена родители заказали на маркетплейсе из Китая. Лотосы в Перетаске прижились. И к этому месту потянулись туристы, не желающие совершать маршбросок до реки Кигач, чтобы полюбоваться уникальным для Казахстана цветением.

Правда, уже после первых восторженных откликов о новой туристской локации появились вопросы. Главные из них: что за лотос приехал в посылке из Китая и что теперь будет с водоемом, куда его поселили? Ведь это удивительное растение обладает спецификой размножения. Как отмечают специалисты, к основным экологическим рискам разрастания лотоса относятся такие факторы, как вытес­нение местной флоры, дефицит кислорода, ускоренное обмеление водоема, нарушение пищевых цепочек, изменение гидрохимичес­кого состава и зарастание зон нереста. Не грозит ли это Перетаске?

В связи с этим в Атырау побывали специалис­ты Института ботаники и фитоинтродукции – ведущего научного центра в области изучения, сохранения и рационального использования растительного мира. По словам заведующего лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Ескендира Сатекова, необходимо сделать молекулярно-генетический и морфологический анализы для точного определения вида высаженных растений.

– Это критически важно, так как из Китая могли быть завезены селекционные, гибридные или генетически модифицированные сорта, обладающие еще большей агрессивностью. Наряду с этим нужна комплексная экологическая оценка состояния водоема с прогнозом развития процессов адаптации и внедрения в природные экосистемы, – говорит Ескендир Сатеков.

Необходимо разработать научно обоснованные рекомендации по локализации или даже полной ликвидации очага инвазии. Чтобы запустить все эти процессы, должно поступить официальное обращение от местных исполнительных органов в лице региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Но там пока не видят поводов для беспокойства.

Тем не менее специалисты Института ботаники и фитоинтродукции рекомендуют вести постоянный научный мониторинг и контроль состояния популяции и призывают жителей не заниматься экспериментами. Любые вмешательства в экосистемы грозят непредсказуемыми последствиями. Интродукцией расте­ний в Казахстане имеют право заниматься только аккредитованные специализированные организации, государственные ботанические сады, дендрарии и питомники, подчеркивают в институте. А закуп семян неизвестного происхождения на зарубежных маркетплейсах и их высадка в открытые водое­мы – это прямое нарушение экологической безопасности страны.

В то же время напомним, что весной 2026 года акимат города Атырау инициировал экспериментальный проект по высадке лотосов с учас­тием китайской компании «Нанкин Иньлянюань». Основанное в 1986 году в провинции Цзянсу предприятие имеет многолетний опыт выращивания редких сортов этого растения. Было решено высадить лотос в специально очищенном водоеме. Отмечается, что реализация проекта позволит создать в Атырау новую природную локацию и повысить туристичес­кую привлекательность нефтяной столицы.

#Атырау #природа #лотосы

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