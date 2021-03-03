Лови сигнал!

Свежий выпуск
517
Асет Калымов

Дистанционное обучение в школах и вузах, введенное в связи с карантином, обнажило одну из самых острых проблем сельской местности – частые перебои с доступом к всемирной Сети либо полное ее отсутствие.

Напомним, весной прошлого года жители села Шаган Кербулакского района Алматинской области, в основном студенты, переведенные на онлайн-формат занятий, были вынуждены каждый день ездить за 8 км на возвышенность в степи, так называемый «бугор», где «ловили» сигнал связи 3G. Оттуда они отправляли рефераты, записывали конспекты. В ответ на их жалобы представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обещали в начале нынешнего года провести работы по обеспечению села широкополосным доступом к Интернету.

Позже учащиеся вузов вернулись в студенческие общежития в города, где продолжили дис­танционную учебу уже в нормальных условиях.

Тяжелее приходится школьникам и их учителям, причем живущим не только в отдаленных аулах. Интернета нет, к примеру, в поселке Жана-Даур Илийского района, расположенном всего в 15 км от Алматы. Сельчане неоднократно обращались в местный акимат, писали заявление на подключение к Сети в компанию «Казахтелеком», однако все уперлось в отсутствие финансирования.

Как рассказал житель села Мухтар Косболов, чтобы поставить телекоммуникационную вышку, необходимо собрать по 45 тыс. тенге с каждого дома. Кроме того, придется отдельно платить за подведение кабельного телевидения и телефонной связи. Впрочем, сельчане, возможно, соберут в складчину нужную сумму, потому что уже привыкли самостоятельно решать свои проблемы: подводили к домам газ, воду, электричество. Даже гравий на дорогу купили и привезли за свой счет.

Точно такая же ситуация и в селе Уштерек Карасайского района. Недавно местные жители пожаловались, что из-за перехода на дистанционку и перебоев с Интернетом дети стали хуже учиться, даже отличники скатились на «тройки». В поис­ках Сети ребята вынуждены ездить на такси в соседнее село Шамалган, откуда отправляют по электронной почте домашние задания учителям.

И это не единственная проблема аулчан. Каждый год с наступ­лением весны они объявляют сбор средств на ремонт дорог, иначе по ним невозможно не только ездить, но и ходить. Общими усилиями люди провели к жилым кварталам газораспределительные сети. В ответ на их просьбу операторы сотовой связи обещали урегулировать проблему с доступом к Интернету до конца года.

Между тем, по данным управления цифровых технологий Алматинской области, 660 из 732 сел региона, или около 90%, подключены к глобальной Сети. Прокладываются волоконно-оптические линии связи, что позволит обеспечить широкополосным Интернетом жителей отдаленных и приграничных районов Жетысу. Планируется повсеместная установка опор освещения улиц, на которых разместят также оборудование операторов мобильной связи.

Нет сомнений, что сложности с дистанционным обучением испытывают сельские школьники по всей стране. Информация об этом регулярно поступает из разных областей. Как заверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, в текущем году будет решена проблема с доступом к Сети в 400 селах республики.

А пока суд да дело, учащиеся сельских школ радуются смягчению карантина и частичному переходу с 1 марта на штатный, или очный формат занятий. Они мечтают о полном возврате к традиционному обучению за школьными партами, потому как устали «ловить» Интернет, залезая на крыши домов, выезжая в соседние села и даже в горную местность, где сигнал связи лучше, чтобы элементарно сделать уроки.

Но, конечно, решения о послаб­лении карантинного режима будут приниматься в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. Важно, чтобы школы не стали рассадником коронавирусной инфекции. Именно с этой целью сейчас начинается вакцинация педагогов, которые наряду с медработниками и полицейскими подвержены высокому риску заражения COVID-19.

Популярное

Все
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
Петропавловский театр танца Sensitive стал победителем международного фестиваля Sea Sun Festival в испанском городе Льорет-де-Мар
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 21-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 23-НП
Как разорвать порочный круг?
О бюджете по-человечески
Под «лежачий тариф» вода не побежит!
Любовь и музыка – прекрасны!
Знакомиться с проблемами на местах
Арбуз алый, сахарный
По остаточному принципу?
Быть в зоне доступа
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан № 22-НП от 14 июля 2023 года
«Платить или не платить?» – вот в чем вопрос
А ты проверился на ВИЧ-инфекцию?
У кого что болит
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Молчать нельзя помочь
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
На новый энергетический котел Темиртауской ТЭЦ-2 устанавливают барабан, который лет 30 пролежал под открытым небом
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Президентские выборы прошли в Узбекистане
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Читайте также

Быть в зоне доступа
По остаточному принципу?
Знакомиться с проблемами на местах
Первый этап пройден

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]