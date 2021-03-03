Лови сигнал!

Дистанционное обучение в школах и вузах, введенное в связи с карантином, обнажило одну из самых острых проблем сельской местности – частые перебои с доступом к всемирной Сети либо полное ее отсутствие.

Напомним, весной прошлого года жители села Шаган Кербулакского района Алматинской области, в основном студенты, переведенные на онлайн-формат занятий, были вынуждены каждый день ездить за 8 км на возвышенность в степи, так называемый «бугор», где «ловили» сигнал связи 3G. Оттуда они отправляли рефераты, записывали конспекты. В ответ на их жалобы представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обещали в начале нынешнего года провести работы по обеспечению села широкополосным доступом к Интернету.

Позже учащиеся вузов вернулись в студенческие общежития в города, где продолжили дис­танционную учебу уже в нормальных условиях.

Тяжелее приходится школьникам и их учителям, причем живущим не только в отдаленных аулах. Интернета нет, к примеру, в поселке Жана-Даур Илийского района, расположенном всего в 15 км от Алматы. Сельчане неоднократно обращались в местный акимат, писали заявление на подключение к Сети в компанию «Казахтелеком», однако все уперлось в отсутствие финансирования.

Как рассказал житель села Мухтар Косболов, чтобы поставить телекоммуникационную вышку, необходимо собрать по 45 тыс. тенге с каждого дома. Кроме того, придется отдельно платить за подведение кабельного телевидения и телефонной связи. Впрочем, сельчане, возможно, соберут в складчину нужную сумму, потому что уже привыкли самостоятельно решать свои проблемы: подводили к домам газ, воду, электричество. Даже гравий на дорогу купили и привезли за свой счет.

Точно такая же ситуация и в селе Уштерек Карасайского района. Недавно местные жители пожаловались, что из-за перехода на дистанционку и перебоев с Интернетом дети стали хуже учиться, даже отличники скатились на «тройки». В поис­ках Сети ребята вынуждены ездить на такси в соседнее село Шамалган, откуда отправляют по электронной почте домашние задания учителям.

И это не единственная проблема аулчан. Каждый год с наступ­лением весны они объявляют сбор средств на ремонт дорог, иначе по ним невозможно не только ездить, но и ходить. Общими усилиями люди провели к жилым кварталам газораспределительные сети. В ответ на их просьбу операторы сотовой связи обещали урегулировать проблему с доступом к Интернету до конца года.

Между тем, по данным управления цифровых технологий Алматинской области, 660 из 732 сел региона, или около 90%, подключены к глобальной Сети. Прокладываются волоконно-оптические линии связи, что позволит обеспечить широкополосным Интернетом жителей отдаленных и приграничных районов Жетысу. Планируется повсеместная установка опор освещения улиц, на которых разместят также оборудование операторов мобильной связи.

Нет сомнений, что сложности с дистанционным обучением испытывают сельские школьники по всей стране. Информация об этом регулярно поступает из разных областей. Как заверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, в текущем году будет решена проблема с доступом к Сети в 400 селах республики.

А пока суд да дело, учащиеся сельских школ радуются смягчению карантина и частичному переходу с 1 марта на штатный, или очный формат занятий. Они мечтают о полном возврате к традиционному обучению за школьными партами, потому как устали «ловить» Интернет, залезая на крыши домов, выезжая в соседние села и даже в горную местность, где сигнал связи лучше, чтобы элементарно сделать уроки.

Но, конечно, решения о послаб­лении карантинного режима будут приниматься в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. Важно, чтобы школы не стали рассадником коронавирусной инфекции. Именно с этой целью сейчас начинается вакцинация педагогов, которые наряду с медработниками и полицейскими подвержены высокому риску заражения COVID-19.