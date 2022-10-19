Свежий выпуск Ловись, рыбка! 19 октября 2022 г. 0:23 Юлия Пулина 50 тыс. сеголеток карпа выпущено в Кенгирское водохранилище Жезказгана области Улытау. Ежегодное зарыбление для поддержания экосистемы водохранилища проводит ОО «Жезказганское общество охотников и рыболовов». Карп, по словам председателя правления общества Ермека Курманбаева, – это и промысловый, и спортивно-любительский вид рыбы. Сеголетки выпущены и в других водоемах области, закрепленных за обществом. Решение о количестве запускаемых мальков принимается после подсчета примерной численности рыбы в водоеме с учетом экологического и биологического обоснования состава воды, степени ее загрязнения. Мальков карпа, как правило, закупают в Карагандинском рыбопитомнике. Перед выпуском проводится проверка температуры воды в водоеме, место для зарыбления выбирается для максимально успешной адаптации мальков. Кроме карпов в Кенгирском водохранилище водятся сазан, щука, змееголов, окунь, берш, плотва, карась, но эти виды хорошо воспроизводятся самостоятельно. Закуп сеголеток общество охотников и рыболовов осуществляет за свой счет – средства формируются за счет членских взносов, пожертвований и продажи путевок. Кроме выдачи путевок и разрешений на охоту и рыбалку Жезказганское общество охотников и рыболовов исполняет обязанности егерской службы. В сотрудничестве с государственными органами – рыбной и охотинспекцией, сотрудниками полиции – его работники инспектируют прибрежную территорию и охотничьи угодья. Обязанности егерей – заниматься воспроизводством и охраной животного мира в подведомственных охотничьих и рыбоводческих хозяйствах. В их компетенции в случае подтверждения фактов нарушения правил спортивно-любительского рыболовства составить административный протокол по части 1 ст. 383 КоАП РК.