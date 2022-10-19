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Ловись, рыбка!

Юлия Пулина

50 тыс. сеголеток карпа выпущено в Кенгирское водохранилище Жезказгана области Улытау.

Ежегодное зарыбление для поддержания экосистемы водохранилища проводит ОО «Жезказган­ское общество охотников и рыболовов». Карп, по словам председателя правления общества Ермека Курманбаева, – это и промысловый, и спортивно-любительский вид рыбы. Сеголетки выпущены и в других водоемах области, закреп­ленных за обществом.

Решение о количестве запус­каемых мальков принимается после подсчета примерной численности рыбы в водоеме с учетом экологического и биологического обоснования состава воды, степени ее загрязнения.

Мальков карпа, как правило, закупают в Карагандинском рыбопитомнике. Перед выпус­ком проводится проверка температуры воды в водоеме, место для зарыбления выбирается для максимально успешной адаптации мальков.

Кроме карпов в Кенгирском водохранилище водятся сазан, щука, змееголов, окунь, берш, плотва, карась, но эти виды хорошо воспроизводятся самостоятельно.

Закуп сеголеток общество охотников и рыболовов осуществляет за свой счет – средства формируются за счет членских взносов, пожертвований и продажи путевок.

Кроме выдачи путевок и разрешений на охоту и рыбалку Жезказганское общество охотников и рыболовов исполняет обязанности егерской службы. В сотрудничестве с государственными органами – рыбной и охотинспекцией, сотрудниками полиции – его работники инспектируют прибрежную территорию и охотничьи угодья.

Обязанности егерей – заниматься воспроизводством и охраной животного мира в подведомственных охотничьих и рыбоводческих хозяйствах. В их компетенции в случае подтверж­дения фактов нарушения правил спортивно-любительского рыболовства составить административный протокол по час­ти 1 ст. 383 КоАП РК.

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