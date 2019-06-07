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​Ловкие и меткие
Максут Иржанов

Стрельба из лука с лошади – одна из многих традиций, накопленных за долгую историю человечества, которая прошла путь от военного искусства до современного хобби, которое помогает людям приобщиться к старинным практикам и даже в поисках своего места в мире. Конно-верховая стрельба из лука является традиционным видом спорта и казахского народа.

Жители и гости столицы мог­ли в течение 3 дней лицезреть захватывающие соревнования лучников на коне. В I чемпионате мира участвовали 25 спортсменов из 12 стран мира. Соревнования в первый день проходили по правилам азиатского стиля, а во второй день – по правилам турецкого стиля и жамбы ату (казахский стиль). Участники чемпионата мира удивляли зрителей не только своим умением стрелять, но и национальной одеждой и оружием – луками и стрелами.

В азиатском стиле участники соревнования должны поразить 3 пары мишеней – повернутую к ним и отвернутую от всадника. По турецкому стилю надо поражать 4 пары мишеней. Учитываются как пораженные цели, так и время прохождения дистанции. В казахском стиле – жамбы ату – надо с одного выстрела сбить маленькую мишень жамбы, которая закреплена на высоте. Это самый сложный вид соревнований. В нем принимают участие те лучники на коне, которые отличились на первых двух этапах.

По сумме очков, набранных на трех этапах соревнований, победителем I чемпионата мира по стрельбе из лука на коне, к радос­ти земляков, стал казахстанец Ералхан Айкоз. Второе место у Эрденесувда Эрдене (Монголия), 3-е место занял Ли Сунг Хо (Южная Корея), на 4-м и 5-м призовых местах оказались Абзал Тулыбеков (Казахстан) и Михай Козмей (Румыния). Между ними и был разделен призовой фонд в 4 млн тенге.

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