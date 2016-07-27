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​Ловкие и меткие
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

От других этот турнир отличался солидным возрастом участников – здесь в ловкости, меткости и быстроте соревновались свыше 30 ветеранов труда. Организаторы из областного ОО «Қазақ тілі және мәдениеті» и ОС «Мирас» Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» объяснили данный факт особой ролью людей старшего поколения в возрождении и пропаганде национальной культуры. Вместе с руководителями областных и городских учреждений и организаций они поздравили участников и пожелали новому состязанию долголетия.

– Мы рады, что наши дедушки и бабушки продолжают активно призывать молодежь к здоровому образу жизни, чтить и уважать национальные традиции, – отметила заместитель акима Кокшетау Алтынай Амренова. – Они – олицетво­рение мудрой старости, которая вдохновляет подрастающее поколение на благие мысли и высокие свершения.

А еще одним отличием соревнований стало то, что вместо привычных нам спортивных снарядов дедушки и бабушки взяли в руки асыки. По правилам необходимо было выбить из круга как можно большее количество игральных бабок. Выяснилось, что большая часть участников, за исключением бабушек, много лет назад хорошо знали эту игру и поэтому состязались уверенно.

– В детстве, конечно, все мы играли в асыки, – говорит полковник в отставке Сайлаубай Ибраев. – Помню, как после уроков устраи­вали настоящие соревнования, которые могли длиться несколько часов. Много воды утекло с тех времен, и так приятно вновь ощутить в ладонях эти игральные кости.

Стоит отметить, что все участники турнира продемонстрировали спортивный азарт и волю к победе. И хотя многим не удалось повторить детские результаты, были и те, чьей меткости сегодня позавидовали бы и юные любители древней игры. Так, громких похвал удостоился Шияп Алиев. Достойную конкуренцию ему составил другой финалист турнира – Хабиболла Газизов. Чуть более скромный результат показал третий призер – Жумагали Журымбаев.

Не менее интересными баталиями отметились и спортивные поединки среди бабушек – бес асық. Среди них наилучшего результата добилась Жибек Балабекова. Почти такую же меткость, находчивость и ловкость показала Кульпаш Самаева. Под бурные аплодисменты зрителей на третью ступень пьедестала взошла Кенжебай Смагул.

Все участники турнира, помимо позитивных эмоций и впечатлений, получили памятные призы. А организаторы соревнований заверили горожан, что состязания станут традиционными и убеленные сединами ветераны еще не раз померяются силами в старинной игре.

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