Ловушка для заемщика

В свое время «Казахстанская правда» рассказала о предпринимателях Зыряновского района Восточного Казахстана, принявших участие в госпрограммах «Дорожная карта занятос­ти-2020» и «Развитие моногородов» («Откуда у бизнеса кредитная грусть», № 209 от 1 ноября 2016 года). Напомним: люди, закинутые «оптом» целыми спис­ками в кредитные товарищества, оказались скованы цепью солидарной ответственности. В итоге десятки добросовестных заемщиков попали за чужие долги под судебные иски и арест имущества.

Сейчас в этой истории кульминация: предпринимателям, которые честно погасили займы, вручили исполнительные листы об изъятии средств и имущества на десятки миллионов тенге!

Все, что нажито, включая зарплату

Слушать, как успешные еще вчера люди оказались в долговой западне, тяжело. О самих предпринимателях говорить нечего – нервы на пределе. У всех, кто собрался на встречу с корреспондентом, мрачные лица, женщины не выпускают из рук валокордин и валерьянку.

– Зачем понадобилось нас разорять? – с обидой говорит жительница Зыряновска Нурхиза Усенова. – Зачем понадобилось навешивать на нас чужие долги?

В семье Усеновых кредит в 3 млн тенге по ДКЗ («Дорожная карта занятости-2020») взяла дочь Эльмира. Всю ссуду она, как идеальный заемщик, погасила досрочно, ни тиынки долга. Есть справка. Но несмотря на это на основании судебного решения минувшей осенью у Эльмиры сняли со счета предприятия все деньги и средства, предусмотренные на заработную плату.

– Накладывать арест на зарплату недопустимо, – возмущается Нурхиза. – Об этом сказано в статье 156 Гражданского кодекса. Мы обратились к частному судебному исполнителю, в прокуратуру. Бесполезно. Никто не хочет нас слушать. Дочь три месяца без заработка, ей как существовать?!

По словам Нурхизы, в 2013 году в Зыряновском акимате активно зазывали предпринимателей в ДКЗ, расписывали преимущества и льготы. Усеновы не пожалели времени, разработали бизнес-проект. Эльмира защитила его на акиматовской комиссии, прошла обязательные по программе курсы.

– Все шло от акимата, – рассказала жительница Зырянов­ска. – Мы поверили в программу, решили, что здесь без подвохов. Нас распределили в кредитное товарищество «Бiрлiк-Зырян», сказали внести 300 тысяч тенге, чтобы получить кредит. Когда мы подписывали гарантию, думали – подтверждаем этот взнос. Никто нам ничего не объяснил. Никто не сказал, что подпись идет под обязательством солидарной ответственности.

Общего собрания в «Бiрлiк-Зырян» не было, люди в лицо друг друга не видели. Три года мы работали, гасили заем, понятия не имели, что у нашего кредитного товарищества проблемы. А потом стали приходить повестки из судов. Оказалось, у нас из двенадцати заемщиков восемь – должники. Все они – оралманы. Документы им предоставляли на русском языке, переговоры велись тоже на русском. Они этот язык не знают. Я до сих пор многим перевожу на казахский повестки и уведомления из судов. Оралманы убеждены, что деньги им дали просто так. Они и не собирались их возвращать.

Больше года Нурхиза доказывала в судах несправедливость судебных исков. Показывала злополучную гарантию, на которой нет даты, номера договора, денежной суммы. Рассказывала, что с социально-предпринимательской корпорацией «Ертiс», которая подала иск, у них нет соглашения. А перед своим КТ (кредитное товарищество) они все обязательства выполнили.

Ни один довод судом не был принят. Сейчас у семьи Усеновых финальная стадия: по исполнительному листу с них взыскивают… больше 27 млн тенге. Почти десятикратную сумму займа.

– Многие по этой программе взяли кредиты, например, для разведения скота, – со вздохом заключает женщина. – Одни растранжирили и живут хорошо, а другие вложили деньги в поголовье, ухаживают, увеличивают стадо, развивают дело. Сейчас у них все отберут и ввергнут в нищету.

Каждому свое

У Аллы Кравченко история один в один с историей Усеновых и еще десятков других зыряновских предпринимателей. Она рассказывает сквозь слезы.

В 2013 году Алла с мужем поддались на уговоры акимата поучаст­вовать в госпрограмме «Развитие моногородов» (РМ). Разработали проект уютного рес­торанчика, защитили в акимате. Оказались среди тех, кого распределили в КТ «Бiрлiк-Зырян».

– На акиматовской комиссии рядом сидели бизнесмены, которых я знала, – вспоминает Алла. – Думала, именно эти люди будут членами нашего товарищества. Сейчас в акимате нам говорят: «Зачем вы подписывали бумаги?» А зачем акимат часами нам рассказывал, какая хорошая программа, сколько пользы она даст? Мы поверили. Когда подписывали гарантию, считали, что подтверждаем возврат ссуды. Что сможем выйти из состава «Бiрлiк-Зырян», когда все погасим. Нам же никто ничего не объяснял. Общего соб­рания не было. На полученные 3 миллиона тенге мы купили посуду, мебель, оборудование, у нас все до тенгушки подтверж­дено чеками.

По графику погашения Алла должна внести последний взнос по кредиту в 130 тыс. тенге в марте нынешнего года. Но в ноябре ей вручили исполнительный лист на сумму больше 27 млн тенге. Плюс уведомление об аресте квартиры, имущества, счетов и запрете на выезд из страны.

– Нам дали побыстрее подписать бумаги и ни слова не сказали о солидарной ответственности, – описывает картину еще одна участница КТ «Бiрлiк-Зырян» Валентина Толевканова. – Мы же не глупцы отвечать не за себя, а еще за кого-то. Прошлым летом полнос­тью погасили кредит, вышли из товарищества. Но обязательст­ва закрыть не можем – держит подписанная гарантия.

Валентина взяла заем в 3 млн тенге на ремонт цеха по производству арбалитовых блоков. Сегодня у нее на руках исполнительный лист на сумму 36 млн тенге – в 12 раз больше кредита.

Сама, сама, сама

С 2016 года участники КТ пишут во все инстанции, пробуют привлечь внимание власти к скандальной ситуации. Осенью 2016-го акимат Восточно-Казахстанской области откликнулся письмом, общий смысл которого состоит в том, что… все законно.

«Указанные договоры являются типовыми и утверждены постановлением Правительства в 2011 году, – значится в ответе за подписью Куата Тумабаева, в то время заместителя акима ВКО. – Согласно подпунк­ту 1 пунк­та 9 правил, кредитные ресурсы предоставляются КТ без залога на основе гарантий всех участников данного КТ или треть­их лиц, финансовое состоя­ние которых удовлетворяет требованиям уполномоченной регио­нальной организации. В связи с этим единственным способом обеспечения возврата кредитных средств, согласно условиям пункта 3.1 договоров, являются гарантии всех членов КТ».

«Согласно статье 329 Граж­данского кодекса, в силу гарантии гарант обязывается перед кредитором отвечать за исполнение обязательства этого лица полнос­тью или частично солидарно с должником, за исключением случаев, предусмотренных законо­дательными актами, – следует далее в текс­те. – Лица, совместно давшие гарантию, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не установлено договором гарантии»… Довод, что конечным заемщикам не было известно о юридических последствиях подписанных ими гарантий, не состоятелен, так как незнание закона не освобождает от ответст­венности...

– Лица, заключившие соглашения гарантии по договору о предоставлении кредита, отвечают солидарно за неисполнение обязательств, – выразил уверенность замакима. – В связи с этим добросовестное исполнение обязательств отдельными заемщиками не может быть принято во внимание как разумное обстоятельство для исключения ответчиков, так как фактически у таких заемщиков возникает право регрессного требования к недобросовестным заемщикам. Факт оплаты конечными заемщиками кредитов перед товариществом не может быть расценен как факт добросовестного исполнения обязательств перед СПК, так как фактически данные заемщики являются учредителями данного товарищества, тем самым вправе контролировать фактическое движение внесенных денежных средств, что, в свою очередь, не было предпринято.

Пространно, мудрено… Но если перевести на общедоступный язык, звучит примерно так: предпринимателей сознательно сковали цепью солидарной ответст­венности, чтобы обезопасить кредитора от неплатежей. При этом сейчас им говорят: докумен­ты, дескать, вы подписывали сами.

Как пояснили в акимате Зыряновского района, по программам ДКЗ и РМ было задействовано 6 кредитных товариществ: «Прок», «Бiрлiк-Зырян», «Зырян-Инвест», «Тандем-Север», «Каинды», «Зырян-Агро».

«Для участия в конкурсе КТ предоставляли пакет документов, в том числе подписанные конечными заемщиками гарантии о солидарной ответственности, – пояснили в акимате. – Высший орган КТ – это общее собрание участников, на нем избирается правление. К компетенции правления относится разъяснение о солидарной ответственности учредителей перед кредитором».

Фактически в районном акима­те признали: госпрограмму запрягли не с того конца – сначала предпринимателей закинули в КТ, а потом доверили выборному органу разъяснять солидарную ответственность на сотни миллионов тенге.

На бумаге и на деле

По данным СПК «Ертiс» – финансового оператора ДКЗ и РМ, из 13,5 млрд тенге, выданных с 2011 по 2015 год, к осени прошлого года общая задолженность КТ превысила 4,5 млрд тенге.

Сам по себе этот факт свидетельствует о сбоях системного характера. С просьбами о переносе сроков погашения займов обратились предприниматели Семея, Кокпектинского, Урджарского, Абайского, Уланского, Зыряновского и других районов. На днях в Генпрокуратуру и депутатам Парламента РК ушло очередное коллективное обращение. Предприниматели перечислили ряд непродуманных и несправедливых моментов.

Во-первых, в сельской местности кредиты на семена и скот давали не весной, а осенью, а это фактически потерянный год. Во-вторых, закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию в реальности много ниже, чем по бизнес-планам. В-третьих, сказался плавающий курс тенге…

– ДКЗ предназначена прежде всего для людей с низким уровнем жизни, которые восприняли деньги как помощь от государст­ва, – значится в обращении. – Многие не имеют образования, не знают законов, не имеют опыта предпринимательской деятельности. Большинство тех, кто взял кредиты, прекратили заниматься делом, чтобы расплатиться за полученный кредит перед СПК «Ертiс». Они распродали скот, имущество, остались без средств к существованию и при этом в должниках. На сегодня есть случаи, когда заемщики отказываются исполнять договорные обязательства, так как после погашения своего кредита они продолжают отвечать совместно с должниками. Нужно отменить гарантию солидарной ответственности и найти выход из ситуации с безнадежными кредитами.

Низы не хотят, верхи не могут?

– К нам присоединяются из многих районов и городов Восточного Казахстана, – отмечает Евгения Кулинич, юрист, представляющая интересы доб­росовестных участников ДКЗ и РМ. – В административном центре Катон-Карагайского района кредитное товарищест­во «Аман» получило деньги двумя траншами. По первому проходили пятеро граждан, из них заплатили четверо. За одного должника товариществу перекрыли все субсидирование, арестовали счета. Людям пришлось рассчитываться совместно, другого выхода не было. Во втором транше должников больше. Один участник договор гарантии не подписывал, вышел из товарищества. Но его все равно привлекли к судебным тяжбам.

По словам юриста, содержание пресловутых гарантий противоречит законодательству. Как отметила Евгения Викторовна, согласно п. 1 ст. 77 Граж­данского кодекса и п. 1 ст. 2 Закона «О товарищест­вах с ограниченной и дополнительной ответственнос­тью» участники товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Более того, как заметила юрист, пресловутая гарантия составлена как договор, при этом в нем указана только одна сторона – предприниматель. Это незаконно.

Логика подсказывает, что ответственность за сегодняшний результат ДКЗ и РМ лежит на исполнительной власти. Именно акиматы давали «добро» на бизнес-проекты, передавали списки заемщиков в КТ. При этом в товарищества попадали те, за чьи долги сейчас отвечают добросовестные бизнесмены. Бывший замакима ВКО Куат Тумабаев привел такой пример: зыряновским судом с КТ «Прок» и пятерых его членов, допустивших нецелевое использование средств, взыскано 15 млн тенге. Ключевое слово здесь – КТ «Прок». Десятки законопослушных людей должны расплачиваться за пятерых мошенников, которых наверняка знать не знают, в глаза не видели. Кто привел их в «Прок»?

Сейчас в областной прокуратуре Восточного Казахстана экстренно ищут выход из этого кошмара. В качестве варианта рассматривается инициирование судебного процесса по закреплению за участниками КТ ответственности исключительно по своим кредитам. То есть отмены солидарной ответственности. «Казахстанская правда» будет следить за ситуацией.

Между тем, по данным СПК «Ертiс», за время действия гос­программ в ВКО заключено 485 договоров с КТ. По ДКЗ 5,2 тыс. человек получили возможность открыть свое дело, 2,2 тыс. – расширить бизнес. Зарегистрировано 1 500 крестьян­ских хозяйств, почти 3 тыс. ИП, 57 ТОО с открытием 8 тыс. дополнительных рабочих мест.

Это лицевая сторона. А вот изнанка: долг по ДКЗ составляет почти 4 млрд тенге, по РМ – больше 269 млн тенге. Желающих гасить кредиты с каждым годом становится все меньше. Если в 2015 году платили от 69 до 74%, то в 2016 году – от 52 до 22%. В суд подано 169 исков, по фактам мошенничества возбуждено 31 уголовное дело.