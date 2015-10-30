Свежий выпуск Ложь в интерьере статистики Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Не случайно варианты ответа на вопрос «Как дела?» – «Все нормально» и «Все в порядке» – заняли первое место в рейтинге самого частого вранья. Более того, психологи провели эксперимент, результаты которого поражают: оказывается, на протяжении разговора длительностью примерно 10 минут 60% людей обязательно говорят неправду.

Недавно мне довелось ознакомиться с мировой статистикой обмана. Она утверждает, что 80% человечества врет каждый день. Причем 65% людей считают, что нужно лгать, чтобы не обидеть других. 45% населения планеты полагают, что необходимо преувеличить какие-то события, чтобы они казались интереснее. Больше всех врут тинейджеры: по статистике, 95% постоянно обманывают родителей. Малолеток понять еще можно. Но, как оказалось, чем старше человек, тем искуснее он лжет.

С этим можно и не согласиться, но вот прочла рассказ классика советской литературы Константина Паус­товского. Писателя талантливого, очень мной уважаемого, который заставил усомниться в правдивости им изложенного. Он писал о том, как в небольшом приморском городке, заботясь о здоровье заболевшего мальчика, докеры остановили работу(!), дабы не отягощать шумом его состояние. Узнав об этом, находившиеся в порту иностранные рабочие были потрясены той заботой и вниманием, какими якобы был окружен каждый человек в Стране Советов.

Сейчас я понимаю, что это была ложь, правда, не знаю, во спасение ли? Выполнял ли Паустовский, как и сотни других писателей того времени, очередной социальный заказ партии, создавая миф об идеальном государстве? Трудно поверить, что он так же, как и миллионы соотечест­венников, обманывался, выдавая желаемое за действительное. Слишком писатель был мудр для этого. Тем не менее он участвовал во лжи, которая тогда была возведена в ранг государственной политики. Сейчас мы знаем, что в то же время в стране, «где так вольно дышит человек», существовал, словно параллельный мир, жуткий сталинский ГУЛАГ.

Парадокс – окруженные бутафорией миллионы людей сохраняли веру в идеалы добра и справедливости. Эта вера помогала выжить даже в самые страшные годы репрессий, она питала искренний трудовой энтузиазм. Она дала силы народу победить в кровавой войне, а затем поднять страну из руин. И эту загадку феномена советского человека и его страны никто так и не смог разгадать.

Хотя, как утверждают философы, ложь всегда была, есть и будет, потому что это эволюционный закон парности, всего лишь иная грань правды, как добро и зло, свет и тень… Важно, чтобы они друг друга уравновешивали, не переходя дозволенные границы.