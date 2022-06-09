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Ұлттық құрылтай: начало
Анастасия Шварц

Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня в Ұлытау.

Государственный секретарь РК Ерлан Карин в своем Теlegram-канале сообщил о дате и месте первого заседания Ұлттық құрылтай – нового органа, инициативу о создании которого озвучил Президент Касым-Жомарт Токаев в мартовском Послании народу.

«Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов. Одной из важнейших задач Ұлттық құрылтай является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации», – написал Ерлан Карин.

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