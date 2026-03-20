Сегодня в Казахстане отмечается «Ұлттық спорт күні» – седьмой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный национальным видам спорта, силе духа, ловкости и уважению к традициям. Этот день подчеркивает особую роль национальных игр как важной части культурного наследия и общественной жизни

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК пройдет выставка «Ұлы дала ойындары: тарих пен дәстүр», раскрывающая историю и значение национальных игр в жизни народа. В центре «Мой Казахстан» будет организован турнир среди школьников «Ұлттық ойын – ұлт қазынасы». Праздничную программу дня дополняют концерт «Біздің жәрмеңке» в «Қазақконцерте» имени Розы Баглановой, концерт «Әз-Наурыз!» в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, а также показ детской постановки «Қош келдің, Әз наурыз» в Государственном академическом казахском театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

В Астане пройдет спортивная эстафета «Ұлы дала ойындары», показательные выступления по национальным видам спорта в конно-спортивном комплексе «Арғымақ», а также соревнования с элементами современных технологий. В Алматы будут организованы турниры по тогызкумалак, асык ату и другим традиционным видам спорта. В Шымкенте на ипподроме пройдут состязания по аударыспак, кыз куу, байге и силовым видам спорта. В регионах страны также проводятся массовые соревнования, показательные выступления и молодежные спортивные акции, направленные на популяризацию национальных игр среди подрастающего поколения.

Таким образом, «Ұлттық спорт күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором спортивные традиции народа становятся важной частью современного праздничного пространства, объединяя историю, культуру и активное участие общества.