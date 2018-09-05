Молодые хранительницы семейного очага из 6 пристоличных районов области вышли на сцену, чтобы продемонстрировать навыки матери и хозяйки. Конкурс преследовал цель сохранения и развития народных традиций, обычаев, культуры, казахского языка, пропаганды красоты и грации, свойственных казахским невесткам.

Участницы в национальных костюмах, склонившись над бесіком, пели душевные колыбельные песни. В каждом номере конкурсанток ярко прослеживалась идея семейных ценностей. Все они прошли несколько этапов состязаний: визитная карточка «Менің отбасым – менің бақытым!», домашнее задание «Он саусағынан бал тамған…», вопросы от жюри «Келін болудың сырлары», викторина «Ұлт тәрбиесінің сақшылары» и творческий конкурс «Өнерлінің өрісі кең».

Решением жюри Гран-при была единодушно удостоена Жанна Сарина из Целино­градского района, 1-е место заняла Айдана Сембиева из Аршалынского района. Четыре участницы были отмечены в номинациях «Өнерлі келін», «Шебер келін», «Көркем келін», «Білімді келін». Победителям вручены дипломы и памятные подарки.