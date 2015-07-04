Лучшая «Мама» на свете

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Ада ДЕМИНА
В нынешнем году заявки на «Монетное созвездие» поступили от 46 организаций из 29 стран. Их эмитировали известные монетные дворы, национальные и коммерческие банки, ведущие дистрибьюторы. В общей сложности в конкурсе участвовало 240 памятных монет, 23 монетные серии, отчеканенные в 2014 году.
Как отмечалось в сообщении организаторов, в нынешнем конкурсе приняли участие 12 новых компаний. В том числе монетные дворы и компании-дистрибьюторы из Франции, Австралии, Германии, Польши, Чехии. Были представлены чеканы Государственного монетного двора Италии, Монетного двора США, Центрального банка Исламской Республики Иран и коммерческих банков России. Жюри определяло самые интересные работы в девяти основных номинациях: «Уникальное идейное решение» и «Удачное художественное решение», «Оригинальная технология» и «Монетная классика», «Сувенирная монета» и «Серия года». Были отдельные номинации для серебряных и золотых монет. Но лучшей «Монетой года» в числе трех призеров стала наша «Мама».

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